جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مؤلمة لشاب تتدلى جـ.ثته من أعلى كوبري المظلات ، وبجوار الكوبري توقفت سيارته الملاكي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

وبالفحص، عُثر على جثة الشاب متدليًا من حبل مربوط بسور الكوبري، كما تبين وجود إصابة عبارة عن جرح في الرقبة نتيجة التفاف الحبل، وأظهرت المعاينة الأولية وجود سيارة متوقفة بجوار الكوبري.

وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى هوية المتوفى أو أسباب الوفاة بشكل رسمي، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها لفحص السيارة والاستدلال على بيانات صاحبها وما إذا كان الشاب تخلص من حياته أم تعرض للقـ.تل.

وتهيب الجهات المختصة بالمواطنين، في حال التعرف على السيارة أو وجود أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية المتوفى، سرعة التواصل مع الجهات الأمنية، للمساهمة في الوصول إلى ذويه، كما ناشد شهود عيان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور السيارة للمساعدة في الوصول إلى أهل المتوفى في أسرع وقت ممكن.