نيوزيلندا تعرب عن امتنانها لمساعي مصر وباكستان وتركيا لإيجاد حل للأزمة الأمريكية الإيرانية

أ ش أ

أعرب وزير الشئون الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم / الأربعاء / عن امتنانه لمساعي مصر وباكستان وتركيا من أجل إيجاد حل للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الشئون الخارجية النيوزيلندي في معرض تدوينة نشرها على منصة / إكس / للتواصل الاجتماعي "إن نيوزيلندا ترحب بإعلان الولايات المتحدة وإيران عن وقف لإطلاق النار، ونرحب أيضا بكافة الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الصراع".

وأشار وزير الشئون الخارجية النيوزيلندي إلى أن بلاده ستقوم خلال الأيام والأسابيع القادمة بدعم كافة الجهود الرامية إلى وضع نهاية دائمة للصراع الراهن.