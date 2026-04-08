رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

أعلن البنك المركزي المصري، عن حد السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي، وذلك من أجل تنبيه العملاء على المبلغ المحدد لهم، بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، لذا ترتفع معدلات البحث من قبل المستخدمين عن حد السحب اليومي والشهري من ماكينات ATM وإنستاباي.

قيمة الحد الأقصى للسحب اليومى من ATM

تفرض البنوك رسوم سحب على خدمة الصرف من ماكينات الـ ATM الخاصة بها، إذ يتم تحصيل رسوم السحب النقدي حال استخدام «فيزا بنك»، عبر ماكينة صراف آلى تابع لبنك آخر غير البنك الصادرة عنه الفيزا المستخدمة، بينما حال استخدام الفيزا الخاصة بنفس البنك التابعة له الـATM، لا يتم خصم رسوم سحب.

بحسب آخر بيان من البنك المركزى، فإن قيمة الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلى لـATM هى 30 ألف جنيه مصرى، وهو ما ينطبق على مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية.

قيمة حد السحب اليومى فى البنوك

قرر البنك المركزي في أبريل الماضي، رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألفا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في حدود السحب المتاحة للعملاء.

حدود السحب اليومية عبر إنستاباي

يعتبر إنستاباي من أبرز الوسائل الرقمية المستخدمة حاليا في تحويل الأموال، حيث يوفر التطبيق إمكانية إجراء معاملات مالية فورية من خلال الحسابات البنكية المرتبطة به، وتختلف حدود السحب عبر التطبيق بين الحد الأقصى للمعاملة الواحدة، والذي يبلغ 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية، والذي يصل إلى 120 ألف جنيه.

قيمة رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى (ATM)

يحصل كل بنك من البنوك على رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى لغير عملاء البنك كالتالى:

ـ تكلفة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بـ بنك مصرف أبوظبى الإسلامى 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربى 3 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى بنك كريدى أجريكول 6 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات ATM بنك أبوظبى الأول 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى البنك التجارى الدولى 7 جنيهات.

ـ تكلفة السحب من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى بنك مصر 5 جنيهات.

ـ تكلفة السحب النقدى من ماكينات ATM البنك الأهلى المصرى 5 جنيهات.