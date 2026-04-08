قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على طريقة مباراة اسبانيا ومصر .. أزمة جديدة بسبب هتافات جماهير ريال مدريد أمام بايرن ميونخ تفتح ملف العنصرية
خلال جولته بالشرقية|وزير التعليم يوجه بالتدقيق في تطبيق أعمال السنة لتقييم الطلاب
الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

السحب اليومي من ATM
السحب اليومي من ATM
خالد يوسف

أعلن البنك المركزي المصري، عن حد السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي، وذلك من أجل تنبيه العملاء على المبلغ المحدد لهم، بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، لذا ترتفع معدلات البحث من قبل المستخدمين عن حد السحب اليومي والشهري من ماكينات ATM وإنستاباي.

قيمة الحد الأقصى للسحب اليومى من ATM

تفرض البنوك رسوم سحب على خدمة الصرف من ماكينات الـ ATM الخاصة بها، إذ يتم تحصيل رسوم السحب النقدي حال استخدام «فيزا بنك»، عبر ماكينة صراف آلى تابع لبنك آخر غير البنك الصادرة عنه الفيزا المستخدمة، بينما حال استخدام الفيزا الخاصة بنفس البنك التابعة له الـATM، لا يتم خصم رسوم سحب.

بحسب آخر بيان من البنك المركزى، فإن قيمة الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلى لـATM هى 30 ألف جنيه مصرى، وهو ما ينطبق على مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية.

قيمة حد السحب اليومى فى البنوك

قرر البنك المركزي في أبريل الماضي، رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألفا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في حدود السحب المتاحة للعملاء.

حدود السحب اليومية عبر إنستاباي

يعتبر إنستاباي من أبرز الوسائل الرقمية المستخدمة حاليا في تحويل الأموال، حيث يوفر التطبيق إمكانية إجراء معاملات مالية فورية من خلال الحسابات البنكية المرتبطة به، وتختلف حدود السحب عبر التطبيق بين الحد الأقصى للمعاملة الواحدة، والذي يبلغ 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية، والذي يصل إلى 120 ألف جنيه.

قيمة رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى (ATM)

يحصل كل بنك من البنوك على رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى لغير عملاء البنك كالتالى:

ـ تكلفة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بـ بنك مصرف أبوظبى الإسلامى 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربى 3 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى بنك كريدى أجريكول 6 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات ATM بنك أبوظبى الأول 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى البنك التجارى الدولى 7 جنيهات.

ـ تكلفة السحب من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى بنك مصر 5 جنيهات.

ـ تكلفة السحب النقدى من ماكينات ATM البنك الأهلى المصرى 5 جنيهات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

الصحة: تفعيل مبادرة الكشف الجلوكوما بمستشفى إمبابة

صورة من اللقاء

وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

وزير الزراعة

قبل شم النسيم.. استعدادات مكثفة بحدائق الحيوان وتوفير سلع بأسعار مخفضة

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد