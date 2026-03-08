بعد قرار المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك والـ ATM وإنستاباي

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بالبحث عن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في ظل اعتماد عدد كبير من العملاء على السحب النقدي والتحويلات الرقمية في معاملاتهم اليومية، ما يدفعهم لمعرفة الحدود الرسمية المسموح بها للسحب والتحويل وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، إضافة إلى تفاصيل حدود المعاملات المالية اليومية والشهرية المقررة للعملاء داخل الجهاز المصرفي المصري.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

كان البنك المركزي قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية

وتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

يصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.

حد السحب اليومي في البنوك

قرر البنك المركزي في إبريل الماضي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق، وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.