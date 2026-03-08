مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث الطريفة بين سمير والراقصة شاهيناز ويدخل صراع جديد مع عائلة ميرفت .

وبدأت الحلقة بإستكمال خطة المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) لمساعدة موكلته الراقصة شاهيناز (رحاب الجمل) وذهابهما لدار المسنين ليلتقط لها صورا وهى تود المقيمين بالدار وينشرها عبر السوشيال ميديا حتى تقتنع المحكمة بحسن سلوكها وتستطيع الطلاق من زوجها وتكذيب كلامه الذى يشكك فى سمعتها.

وبالفعل تكسب شاهيناز القضية بعد ان تولى خال سمير (محمد عبد الرحمن) المحاكمة بعد تهديد زوجها له بأنه لا يترافع فى المحكمة.

ويقرر سمير سرقة منزله بعد ان نجحت زوجته فى قضية الطلاق التى رفعتها ضده وبعد منع اسرتها من دخول سمير المنزل ، ليقرر ان يستعين بالحرامي سعيد النوغة (شريف حسني) وبالفعل يذهبوا للمنزل ويتمكن سمير من اخذ اغراضه.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.