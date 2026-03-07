مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث الغير متوقعة بعد اجراء سمير تحاليل اثبات النسب من امل.

بدأت الحلقة بذهاب المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) للمستشفى ليكتشف تزوير نتيجة تحاليل اثبات النسب والدكتور يأكد له ان النتيجة سلبية وانه ليس له علاقة بنجل أمل (سارة عبد الرحمن) ويتفاجيء زوج أمل (إسلام ابراهيم) ان والده ليست هو والده الحقيقي بعد ظهور نتيجة التحاليل وتتحول الأحداث.

وفى مشهد أخر داخل محكمة الأسرة ، يترافع المحامى نادر (محمد اوتاكا) لكسب قضية طلاق شقيقته ميرفت (ناهد السباعي) من زوجها المتر السمير وينتهي الحكم لصالحها ليتم حكم الطلاق.

ويبدأ المتر سمير فى التخطيط لقضية الراقصة شاهيناز (رحاب الجمل) ومساعدتها فى الحصول على حكم الطلاق من زوجها .

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.