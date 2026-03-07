ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

قصة حب ووفاء جمعت زوجين بمدينة منوف في محافظة المنوفية علي مدار 40 عاما جمعهم الحب ولم يفرقهم الموت حيث توفيا معا خلال أسبوع ولم يفرقهم سوي ايام.

القصة الكاملة

الحاج عبد المنعم حمام والحاجة راوية الدمرداش، زوجين جمعهم الحب علي مدار 40 عاما انجبا خلالها 5 أولاد قاموا بتربيتهم وزواجهم.

حب كبير جمع الزوجين واجها فيها ظروف وعقبات كثيرة، وبدؤا حياتهم من الصفر في شقة صغيرة.

وأكدت بسمة الدمرداش، نجلة شقيق الحاجة راوية، أن عمتها وزوجها كان بينهما كيمياء لم يفهمها غيرهم الاتنين وكانت بينهم لغة خاصة في الحياة والحب والتفاهم والود.

وأضافت أن أرواحهم كانت متعلقة ببعضها طوال فترة حياتهم وفي الأيام الأخيرة لهم تعرض زوج عمتها لوعكة صحية شديدة ولم تتحمل عمتها مرضه حيث كانت تخاف عليه للغاية.

واوضحت أنها لم تتحمل تعبه ومرضت مرض شديد ولحقت به في العناية المركزة، وكانت المفاجأة وجودها في نفس العناية المركزة في أسرة بجوار بعضها.

وأكدت، أنه خلال تعب عمتها كانت دائما مشغولة بزوجها ودائمة الحديث عنه وعن حياتهم مع بعضهم.

واوضحت أن عمتها الحاجه راوية توفت يوم السبت الماضي وبعد دفنها أصيب زوج عمتها بتعب شديد وتدهور في صحته وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

واكدت، أنه ظل أسبوع كاملا رافض الحياة من غيرها وتوفي يوم وفاتها السبت وأيضا تم دفنه بعد الظهر في وقت دفن زوجته.

واضافت، انهما عاشوا 40 عاما حب وونس وسند ولم يستحملوا فراق أسبوع واحد.