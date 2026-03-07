قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى نحن غرابا عك؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يرد على سؤال طفل
مانشستر سيتي يشيد بتألق عمر مرموش بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وحدة استشارية متخصصة .. البدوى يصدر قرارا بإنشاء بيت الخبرة الوفدى

السيد البدوي
السيد البدوي
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم (34) لسنة 2026 بتاريخ 5 مارس 2026، بشأن إنشاء «بيت الخبرة الوفدي» كوحدة بحثية فنية وإستشارية متخصصة.


وتضمنت المادة الأولى من القرار 
إنشاء «بيت الخبرة الوفدي» كوحدة بحثية وفنية واستشارية تهدف إلى دعم العمل السياسي والبرلماني للحزب، من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية وتقديم المشورة العلمية لهيئات الحزب ونوابه.

ونصت المادة الثانية على إختصاصات بيت الخبرة الوفدي، والتي تضمنت عدة محاور وهي :

أولًا: الدراسات والبحوث الاقتصادية والسياسات العامة : حيث يتم إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالسياسات العامة للدولة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة،و أيضا إعداد أوراق السياسات العامة، و تحليل الموازنات العامة وخطط التنمية الاقتصادية، وإعداد تقارير تقييم الأداء المالي والإقتصادي للدولة،و تقديم دراسات مقارنة للتجارب الدولية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

وفى البند الثانى يتولى بيت الخبرة  دعم العمل التشريعي لنواب الوفد من خلال  الدعم الفني لنواب الحزب في البرلمان من خلال إعداد وصياغة المقترحات التشريعية، و دراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب، وإعداد مذكرات تحليلية بشأنها، وتقديم الرأي الفني والقانوني في المسائل التشريعية، وإعداد مذكرات تفسيرية ومسودات تشريعية للمقترحات المقدمة من نواب الحزب، وأيضا تقديم الدعم الفني لأعضاء الحزب في اللجان النوعية في البرلمان.

وفى البند الثالث يأتى دعم الدور الرقابي لنواب الوفد حيث 
يتولى بيت الخبرة الوفدي تقديم الدعم الفني والعلمي للهيئة البرلمانية للحزب في ممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال، إعداد وصياغة الأدوات الرقابية البرلمانية التي يقدمها نواب الحزب، وتشمل البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، و الاستجوابات، طلبات المناقشة العامة، و إعداد مذكرات تحليلية وتقارير تقييم حول السياسات والقرارات الحكومية لتمكين نواب الحزب من ممارسة الدور الرقابي بصورة فعالة، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بالقطاعات المختلفة (الاقتصاد – الصحة – التعليم – الطاقة – البنية التحتية – الاستثمار – الزراعة وغيرها)، وإعداد تقارير تقييم الأداء الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتقديم الدعم الفني لنواب الوفد أعضاء اللجان النوعية في البرلمان بما يساعدهم في مناقشة مشروعات القوانين والخطط الحكومية،بالإضافة إلى إعداد ملفات رقابية متكاملة حول القضايا العامة أو المشكلات الوطنية التي تتطلب تدخلاً تشريعيًا أو رقابيًا، و مساعدة نواب الحزب في إعداد مذكرات تفسيرية ودراسات مقارنة حول تجارب الرقابة البرلمانية والإدارة العامة.

وتضمن البند الرابع الاستشارات الاستراتيجية للحزب بحيث 
يتولى بيت الخبرة الوفدي تقديم الإستشارات والدراسات لقيادات الحزب بما يعزز قدرة الحزب على صياغة السياسات العامة والبرامج الوطنية، وذلك من خلال إعداد الرؤى والسياسات العامة للحزب في المجالات الاقتصادية ،والاجتماعية والسياسية، والمساهمة في إعداد برامج الحزب والبرنامج السياسي والإقصادي وبرامج الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية، وإعداد دراسات استشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مصر، و تقديم الاستشارات بشأن القضايا الوطنية الكبرى مثل( الإصلاح التشريعي، السياسات، الاقتصادية، التنمية المستدامة،العدالة الاجتماعيةو إبداء الرأي العلمي المتخصص في المبادرات والمشروعات التي يتبناها الحزب أو يتقدم بها نوابه في البرلمان، وإعداد تقارير دورية عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية بما يساعد قيادات الحزب على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وأشار  البند الخامس إلى التدريب وبناء القدرات من خلال تدريب كوادر الحزب على العمل التشريعي والبرلماني بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية، تنظيم دورات في إعداد السياسات العامة بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية، إعداد برامج تدريب للمرشحين للانتخابات البرلمانية والمحلية بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية.
وتضمن البند السادس التواصل العلمي والمؤسسي من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية والدولية،و تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية،وإصدار تقارير ودراسات دورية باسم الحزب.

وحدد البند السابع قواعد العمل ،موضحا  يعتمد بيت الخبرة في عمله على منهج علمي محايد قائم على جمع البيانات والتحليل،و تقديم تقارير وتوصيات لقيادة الحزب والهيئة البرلمانية،على ان يكون العمل من خلال لجان بحثية متخصصة تضم خبراء في الإقتصاد والقانون والسياسة العامة من أعضاء الحزب أو من خبراء متخصصين من خارج الوفد.

ويتكون الهيكل التنظيمي لبيت الخبرة الوفدي، من تشكيل مجلس أمناء بقرار من رئيس الحزب، ويتولى مجلس الأمناء تشكيل وحدات متخصصة في الاقتصاد،التشريع،الأمن القومي،السياسات الاجتماعية، وباعتبار بيت الخبرة الوفدي هو مركز التفكير (Think Tank) وأحد أهم عناصر بناء واستدامة قوة وتأثير حزب الوفد.
ونصت المادة الثالثة على  أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.

الوفد حزب الوفد البرلمان السيد البدوي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تعيش مع أحمد فهمي في اسأل روحك

مسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن يساعد سمير في قضية شاهيناز الراقصة بمسلسل المتر سمير

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد