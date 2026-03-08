ما معنى نحن غرابا عك؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يرد على سؤال طفل

وجه طفل يدعى “يوسف”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “كنت بسمع في التليفزيون ناس بتقول نحن غرابا عك عك، فما معناها؟”.

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن المشركين قبل الإسلام كانوا يحجون للبيت الحرام، وكانت كل قبيلة لها نشيد معين تقوله، وكانت هناك قبيلة في اليمن، اسمها قبيلة "عك"، وكانت هذه القبيلة تجعل على رأسها 2 من العبيد شديدي السواد، يطلقون عليهما “الغربان”، وكانت لديهم مشكلة مع الإنسان أسود اللون.

وأضاف أحمد عصام فرحات: "وجاء الإسلام رفع مكانة الإنسان بغض النظر عن لونه، وكان يطلقون على العبد الأسود "غراب" وكانوا يرددون هذا النشيد: “نحن غرابا عك عك.. عك إليك عانية.. عبادك اليمانية.. كي ما نحج الثانية”.