قائد القوات الجوية الإسرائيلية يُشارك في الغارات الجوية على إيران

قال قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، اللواء تومر بار، إنه شارك شخصيًا في الغارات الجوية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة، وفقا للقناة 14 العبرية.

وجاءت تصريحات بار خلال زيارة أجراها إلى قاعدة تل نوف الجوية، حيث التقى تومر سلاح الجو العاملين في القاعدة.

وأشار إلى أن الساعات الأولى من العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد" شهدت تنفيذ ضربات مكثفة استهدفت منظومات الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للطائرات.

وأضاف أن القوات الجوية ركزت في بداية الهجوم على تحييد قدرات الدفاع الجوي التي قد تشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة وأن سلاح الجو سيواصل تنفيذ ضرباته.