هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق

استُهدف مخبأ لضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق بهجوم صاروخي، وفق ما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وقد طالت الهجمات مقار تابعة لـ"قوات 70" ومبنى الأمم المتحدة ومكتب القنصلية التركية، ونُفذت بواسطة ست طائرات مسيرة مفخخة.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أنه في الساعات الأولى من فجر الأحد، تعرضت مقار "قوات 70" لهجومين متتاليين بأربع طائرات مسيرة، فيما استهدفت طائرتان أخريان محيط مبنى الأمم المتحدة ومكتب القنصلية التركية في مدينة السليمانية.

وأضاف البيان أن الفرق الأمنية المختصة وصلت فور وقوع الحوادث إلى المواقع المستهدفة وبدأت تحقيقاتها الميدانية، مؤكدًا أن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية فقط.

كما ذكرت مديرية أمن السليمانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الهجوم والجهات التي تقف وراءه.

من جانبها، زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران استهدفت بشكل متعمد وعشوائي مطارات مدنية وفنادق وأحياء سكنية، مؤكدة وقوفها جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين لتوفير الحماية من هذه الاستهدافات الإيرانية.