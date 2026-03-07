قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

اجازة عيد الفطر المبارك
اجازة عيد الفطر المبارك
محمد غالي

اجازة عيد الفطر المبارك تتصدر محركات البحث، ويتزايد اهتمامات المواطنين بمعرفة موعد اجازة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع مضي اكثر من نصف أيام شهر رمضان، ورغبة الكثيرين في التعرف على موعد أول إجازة رسمية مقبلة في العام الجديد وهي اجازة عيد الفطر المبارك.

اجازة عيد الفطر المبارك

اجازة عيد الفطر المبارك

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، الموافق 19 مارس 2026، وهو ما يعرف بيوم الرؤية.

اجازة عيد الفطر

تشير التقديرات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة.

اجازة عيد الفطر المبارك

أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيظل الهلال ظاهرا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 11 و42 دقيقة، ما يؤكد فلكيا أن غرة شهر شوال 1447هـ ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

اجازة عيد الفطر المبارك وموعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

وبحسب إمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6:24 صباحا.

اجازة عيد الفطر المبارك

اجازة عيد الفطر المبارك موعدها

تعد إجازة عيد الفطر المبارك أولى الإجازات الرسمية خلال عام 2026، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة 20 مارس وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، وفقا لأجندة العطلات الرسمية في مصر.

اجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيامها

الجمعة 20 مارس: أول أيام عيد الفطر المبارك.
السبت 21 مارس: ثاني أيام العيد.
الأحد 22 مارس: ثالث أيام العيد.

 الإجازات الرسمية المتبقية  2026

الإثنين 13 أبريل: شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.
من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر 1973).

