قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه

رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
عبد العزيز جمال

يهتم الملايين بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2026 ، وأول أيامه هل سيكون الجمعة 20 مارس أم السبت 21؟، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان الحالي سيكون 29 يوما.

يفصل المصريين عن قدوم العيد نحو 13 يوما ، حيث يمر شهر رمضان المبارك بسرعة، لتصبح لحظات الفرح والاحتفال بعده على الأبواب، ويأتي عيد الفطر 1447 هجريًا استكمالًا للبهجة بعد شهر من الصيام والتأمل والتقرب إلى الله، ليجمع العائلات والأحباء في جو من الاحتفالات والصلات الاجتماعية. 


موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

أوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة 6:24 صباحا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع وجود فروق زمنية بسيطة في باقي المحافظات وفقا للموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن يتم إعلان التوقيتات الرسمية النهائية قبل حلول العيد مباشرة.

النهاردة كام رمضان 2026؟

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ شهر رمضان 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر. وبناءً عليه، يوافق اليوم الجمعة 6 مارس 2026، 16 رمضان 1447 هجريًا.

كم باقى على عيد الفطر 2026؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، فإن يوم الخميس 19 مارس 2026 سيكون آخر أيام رمضان، ويحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

 وباحتساب المدة من الجمعة 6 مارس  2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 13 يومًا فقط على حلول العيد. 
 

ساحة للصلاة عيد الفطر المبارك

استعدادات المصريين للعيد

مع اقتراب عيد الفطر، تزداد حركة الأسواق، وتبدأ المحال التجارية في تجهيز العروض والمستلزمات الخاصة بالمناسبة، بما يشمل الملابس، والحلويات، والمواد الغذائية، والهدايا.

 كما تزداد الرحلات العائلية إلى الحدائق والأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الاحتفالية التي تجمع الأهل والأصدقاء ويحرص المصريون على استثمار هذه الأيام الأخيرة من رمضان في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، لتعظيم الأجر والثواب قبل حلول العيد.
 

أيام عيد الفطر في مصر

تظل دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة هي المصدر الرسمي لإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر، حيث يتم إصدار بيان مساء يوم 29 من رمضان.
 

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

 وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي أول أيام العيد، وإذا تعذرت الرؤية، يُستكمل شهر رمضان 30 يومًا ويؤجل العيد إلى اليوم التالي. 

عيد الفطر عيد الفطر 2026 موعد صلاة عيد الفطر 2026 موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات النهاردة كام رمضان 2026 كم باقى على عيد الفطر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

ليدز يونايتد

ليدز يونايتد يدعو جماهيره لاحترام توقف اللعب أثناء إفطار اللاعبين الصائمين

أدم كايد

بالصور.. لاعبو الزمالك يصلون ستاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد