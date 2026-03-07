لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟

تعد بنتلي واحدة من الأسماء الأبرز في فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء، ويأتي طراز Bentley Continental GT ليجسد هذا التوجه بوضوح، حيث تجمع السيارة بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة مع مستويات أداء مرتفعة.

منظومة هجينة تجمع القوة والكفاءة

تعتمد بنتلي كونتيننتال GT على نظام دفع هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي لتحقيق أداء قوي وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

بنتلي كونتيننتال GT

ويعمل النظام بمحرك V8 مزدوج الشحن التوربيني بسعة 4.0 لتر، يولد بمفرده قوة تصل إلى 600 حصان، بينما يضاف إليه محرك كهربائي يرفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى نحو 782 حصانًا.

ويصل عزم الدوران إلى 1000 نيوتن متر، وهو رقم يعكس القدرة الكبيرة لهذا الطراز على تقديم أداء رياضي قوي رغم طابعه الفاخر، وتعمل هذه المنظومة بالتكامل مع نظام دفع كلي للعجلات يسهم في توزيع القوة بكفاءة على الطريق، ما يعزز التماسك والثبات.

بنتلي كونتيننتال GT

بنتلي كونتيننتال GT ومدى القيادة

تقدم السيارة مدى قيادة إجمالي يصل إلى نحو 859 كيلومتر عند استخدام النظام الهجين، وهو ما يمنح السائق مرونة كبيرة في التنقل لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة التزود بالطاقة.

وتعتمد المنظومة على بطارية بسعة 25.9 كيلوواط ساعة، تسمح للسيارة بالسير لمسافة تصل إلى 81 كيلومتر بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية.

بنتلي كونتيننتال GT

تسارع بنتلي كونتيننتال GT

تعكس الأرقام الخاصة بالأداء القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السيارة، إذ تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط، وهو زمن يضعها ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، كما تصل سرعتها القصوى إلى 335 كيلومترًا في الساعة.

مقصورة بنتلي كونتيننتال GT

تحرص بنتلي على تقديم تجربة داخلية تتماشى مع مكانة السيارة في فئة السيارات الفاخرة، حيث تضم المقصورة نظامًا صوتيًا متطورًا من Naim يتكون من 18 مكبر صوت، كما تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي عبر 20 وضعية مختلفة.

بنتلي كونتيننتال GT

وتضم السيارة شاشة تعمل باللمس تدعم الاتصال مع تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى دعم الخرائط وأنظمة الملاحة، ويكمل المقصورة مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من أنظمة السيارة بسهولة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.