حقيقة أزمة زيزو مع الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة وقوع اللاعب أحمد سيد زيزو في أزمة داخل القلعة الحمراء.

زيزو

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: زيزو لم يفتعل مشكلة مع ييس تورورب ولا يوجد غرامات مالية ضده".

وكان قد انتقد الناقد الرياضي محمد أبو علي، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق في الفترة الأخيرة خلال مباريات الدوري الممتاز.

وكتب أبو علي عبر حسابه علي فيسبوك "نفسي اعرف زيزو خارج زعلان ليه، يابني دانت لا شكل ولا لون ولا طعم احنا في الاهلي معندناش الجو ده انت خدت اللي محدش خده ومقدمتش اي حاجه للنادي غير شوية حنكشه فهتعيش علينا مالكش عندنا غير الدكة او تروح اي نادي تاني".

وحقق الأهلي فوزا مهما على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.