قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب الحرب على إيران؟ .. اعرف الإجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟

جالاكسي S26 ألترا
جالاكسي S26 ألترا
احمد الشريف

كشفت منصة Android Police أن استخدام Galaxy S26 Ultra جنبًا إلى جنب مع Galaxy S25 Ultra يوضح سبب قلق كثير من المشترين من شاشة الجيل الجديد، خاصة بعد أسبوع صعب مرّت به سامسونج بسبب انتقادات تتعلق بجودة العرض.​

وأوضحت المنصة أن ميزة Privacy Display الجديدة، التي يفترض أن تقلل إمكانية رؤية الشاشة من زوايا جانبية لحماية الخصوصية، تجعل الشاشة أغمق بشكل ملحوظ عند تفعيلها، حتى إن الإحساس العام يكون قريبًا من وضع «التعتيم قبل انطفاء الشاشة»، ما يجعلها ميزة لا تصلح للاستخدام الدائم لكثير من المستخدمين.​

اختلاف في الألوان وزوايا الرؤية مقارنة بـS25 ألترا

أشارت Android Police إلى أن شاشة Galaxy S26 Ultra ما زالت تقدم ألوانًا قوية وجودة عالية، لكنها بدت في الاستخدام الفعلي أقل حدة في الألوان مقارنة بشاشة Galaxy S25 Ultra، مع ميل طفيف لتهدئة تشبّع الألوان.​

أكدت المنصة أن زوايا الرؤية تبدو مختلفة أيضًا؛ فحتى مع إغلاق ميزة Privacy Display، تُظهر شاشة S26 Ultra انخفاضًا في السطوع عند النظر إليها من زاوية، بينما تظل شاشة S25 Ultra أكثر حيوية وثباتًا في الألوان عند الزوايا نفسها، وهو ما يفسر شعور بعض المستخدمين بأن الشاشة «أضعف» بصريًا.​

شكاوى من إجهاد العين وربط محتمل بنمط البيكسلات

أوضحت تقارير أخرى أن بعض المستخدمين الحساسين لظاهرة اهتزاز الإضاءة (PWM flicker) أبلغوا عن شعور بإجهاد في العين وصداع بعد استخدام Galaxy S26 Ultra لفترات طويلة، مع الإشارة إلى أن هذه الملاحظات تظل حتى الآن تجارب فردية لا ترقى إلى مستوى تأكيد علمي شامل.

أشارت مصادر مثل PhoneArena وتقارير محلية إلى أن نمط البيكسلات الجديد في S26 Ultra، الذي يجمع بين نوعين من البيكسلات بزاويا انبعاث ضوء مختلفة، قد يكون جزءًا من سبب اختلاف حدة النصوص والسطوع عند الزوايا، لكن سامسونج لم تعلن بعد عن تغيير رسمي في بنية البيكسلات نفسها.

التباس حول عمق الألوان: 8‑بت أم 10‑بت؟

أكدت Android Police أن جانبًا آخر من الجدل يتعلق بعمق ألوان الشاشة؛ إذ ذكرت سامسونج خلال العروض التقنية أن سلسلة Galaxy S26 تمتلك شاشات 10‑بت، لكن اتضح لاحقًا أن اللوحة في الواقع 8‑بت تعتمد على تقنيات برمجية لمحاكاة إخراج ألوان أقرب إلى 10‑بت وتقليل ظاهرة تدرّج الألوان المتقطع (banding).​

أوضحت المنصة أن هذا الالتباس في المواصفات أربك المستخدمين، خاصة مع حساسية شريحة من الجمهور لفروق عمق الألوان، وإن كانت غالبية المستخدمين لن تلاحظ الفارق بسهولة في الاستخدام اليومي، بحسب ما نقله الكاتب عن تجربته الشخصية.​

نصيحة للمستخدمين قبل الشراء وتجربة Privacy Display

أشارت Android Police إلى أن Galaxy S26 Ultra لا يزال يقدم شاشة قوية من حيث الدقة والألوان العامة، لكن التغييرات في زوايا الرؤية وتأثيرات Privacy Display تجعل تجربة المشاهدة مختلفة عن S25 Ultra، وقد لا تناسب الجميع بنفس الدرجة.​

وأكدت المنصة أن أفضل ما يمكن للمستخدم فعله قبل الشراء هو تجربة الهاتف بنفسه – خاصة لمن يعاني من حساسية تجاه اهتزاز الإضاءة أو يهتم بسطوع الشاشة عند الزوايا – مع تجربة تفعيل وإلغاء Privacy Display لفهم تأثيرها على السطوع والتباين، بدل الاعتماد فقط على المواصفات الورقية.

جالاكسي S26 ألترا Android Galaxy S26 Ultra Galaxy Galaxy S25 Ultra شاشة Galaxy S26 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر يناقش الحفاظ على الهوية في الليلة السابعة عشر من رمضان

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد