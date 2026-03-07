شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟

كشفت منصة Android Police أن استخدام Galaxy S26 Ultra جنبًا إلى جنب مع Galaxy S25 Ultra يوضح سبب قلق كثير من المشترين من شاشة الجيل الجديد، خاصة بعد أسبوع صعب مرّت به سامسونج بسبب انتقادات تتعلق بجودة العرض.​

وأوضحت المنصة أن ميزة Privacy Display الجديدة، التي يفترض أن تقلل إمكانية رؤية الشاشة من زوايا جانبية لحماية الخصوصية، تجعل الشاشة أغمق بشكل ملحوظ عند تفعيلها، حتى إن الإحساس العام يكون قريبًا من وضع «التعتيم قبل انطفاء الشاشة»، ما يجعلها ميزة لا تصلح للاستخدام الدائم لكثير من المستخدمين.​

اختلاف في الألوان وزوايا الرؤية مقارنة بـS25 ألترا

أشارت Android Police إلى أن شاشة Galaxy S26 Ultra ما زالت تقدم ألوانًا قوية وجودة عالية، لكنها بدت في الاستخدام الفعلي أقل حدة في الألوان مقارنة بشاشة Galaxy S25 Ultra، مع ميل طفيف لتهدئة تشبّع الألوان.​

أكدت المنصة أن زوايا الرؤية تبدو مختلفة أيضًا؛ فحتى مع إغلاق ميزة Privacy Display، تُظهر شاشة S26 Ultra انخفاضًا في السطوع عند النظر إليها من زاوية، بينما تظل شاشة S25 Ultra أكثر حيوية وثباتًا في الألوان عند الزوايا نفسها، وهو ما يفسر شعور بعض المستخدمين بأن الشاشة «أضعف» بصريًا.​

شكاوى من إجهاد العين وربط محتمل بنمط البيكسلات

أوضحت تقارير أخرى أن بعض المستخدمين الحساسين لظاهرة اهتزاز الإضاءة (PWM flicker) أبلغوا عن شعور بإجهاد في العين وصداع بعد استخدام Galaxy S26 Ultra لفترات طويلة، مع الإشارة إلى أن هذه الملاحظات تظل حتى الآن تجارب فردية لا ترقى إلى مستوى تأكيد علمي شامل.

أشارت مصادر مثل PhoneArena وتقارير محلية إلى أن نمط البيكسلات الجديد في S26 Ultra، الذي يجمع بين نوعين من البيكسلات بزاويا انبعاث ضوء مختلفة، قد يكون جزءًا من سبب اختلاف حدة النصوص والسطوع عند الزوايا، لكن سامسونج لم تعلن بعد عن تغيير رسمي في بنية البيكسلات نفسها.

التباس حول عمق الألوان: 8‑بت أم 10‑بت؟

أكدت Android Police أن جانبًا آخر من الجدل يتعلق بعمق ألوان الشاشة؛ إذ ذكرت سامسونج خلال العروض التقنية أن سلسلة Galaxy S26 تمتلك شاشات 10‑بت، لكن اتضح لاحقًا أن اللوحة في الواقع 8‑بت تعتمد على تقنيات برمجية لمحاكاة إخراج ألوان أقرب إلى 10‑بت وتقليل ظاهرة تدرّج الألوان المتقطع (banding).​

أوضحت المنصة أن هذا الالتباس في المواصفات أربك المستخدمين، خاصة مع حساسية شريحة من الجمهور لفروق عمق الألوان، وإن كانت غالبية المستخدمين لن تلاحظ الفارق بسهولة في الاستخدام اليومي، بحسب ما نقله الكاتب عن تجربته الشخصية.​

نصيحة للمستخدمين قبل الشراء وتجربة Privacy Display

أشارت Android Police إلى أن Galaxy S26 Ultra لا يزال يقدم شاشة قوية من حيث الدقة والألوان العامة، لكن التغييرات في زوايا الرؤية وتأثيرات Privacy Display تجعل تجربة المشاهدة مختلفة عن S25 Ultra، وقد لا تناسب الجميع بنفس الدرجة.​

وأكدت المنصة أن أفضل ما يمكن للمستخدم فعله قبل الشراء هو تجربة الهاتف بنفسه – خاصة لمن يعاني من حساسية تجاه اهتزاز الإضاءة أو يهتم بسطوع الشاشة عند الزوايا – مع تجربة تفعيل وإلغاء Privacy Display لفهم تأثيرها على السطوع والتباين، بدل الاعتماد فقط على المواصفات الورقية.