تبرير سامسونج لغياب مغناطيس Qi2 في Galaxy S26.. يفتح أسئلة أكثر مما يجيب

كشفت تقارير تقنية أن سامسونج أوضحت سبب عدم تزويد هواتف سلسلة Galaxy S26 – بما فيها نسخة Ultra – بمغناطيس مدمج لدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بمعيار Qi2، رغم دعمها للمعيار نفسه من ناحية البرمجيات وسرعة الشحن.

أوضحت الشركة، وفق ما نقلته مواقع مثل 9to5Google وTech Advisor، أنها فضّلت التركيز على جعل الهواتف أنحف وأخف بنحو 0.3 ملم، مع تحسين متانة الهيكل، وتكبير غرفة تبريد البخار داخل الجهاز، وإضافة تقنيات مثل شاشة الخصوصية Privacy Display، بدل تخصيص مساحة داخلية لمغناطيس Qi2.

دعم Qi2 «نظريًا» فقط والاعتماد على أغطية بمغناطيس خارجي

أشارت سامسونج إلى أن سلسلة Galaxy S26 لا تزال تدعم معيار Qi2 من حيث البروتوكول وسرعة الشحن اللاسلكي حتى 25 وات، لكنها تعتمد في تحقيق التجربة المغناطيسية – أي الالتصاق التلقائي بالشواحن والحوامل – على أغطية خاصة مزوّدة بحلقات مغناطيسية، وليست مغناطيسات مدمجة داخل الهاتف نفسه.

أكدت تقارير متخصصة أن هذا النهج يعني عمليًا أن الهاتف «Qi2 Ready» وليس «Qi2 كاملًا»؛ إذ يمكنه الاستفادة من بعض مميزات المعيار، لكن تجربة الاستخدام المغناطيسي المتكاملة تظل مشروطة بشراء غطاء متوافق، ما يختلف عن فلسفة أبل في MagSafe أو هواتف أخرى تحمل مغناطيسًا داخل الجهاز مباشرة.

غياب المغناطيس يربك تجربة المستخدم والسوق

أوضحت تقارير تحليلية، بينها تقرير 9to5Google، أن المشكلة في الاعتماد على الأغطية ليست تقنية فقط، بل عملية أيضًا، لأن ليس كل المستخدمين يشترون أغطية أصلية، وحتى سامسونج نفسها تبيع أغطية بمغناطيس وأخرى بدون، ما يترك تجربة Qi2 «ناقصة» ومربكة بين الإصدارات المختلفة من الإكسسوارات.

أشارت هذه التقارير إلى أن وجود المغناطيس في الهاتف كان جزءًا أصيلًا من رؤية معيار Qi2 منذ البداية، قبل أن يظهر مفهوم «Qi2 Ready» كصيغة تسويقية تسمح للشركات بدعم جزء من المعيار وتأجيل الجزء المغناطيسي إلى الإكسسوارات، وهو ما يرى بعض المراقبين أنه يفرّغ التجربة من جزء كبير من فائدتها.

مفاضلة واضحة بين الراحة في الاستخدام والأولويات الهندسية

أكدت تحليلات متخصصة أن قرار سامسونج يعكس مفاضلة واعية بين راحة الاستخدام – عبر شحن مغناطيسي مدمج – وبين أولويات هندسية أخرى مثل إدارة الحرارة، وسُمك الجهاز، وحجم بطارية أكبر أو غرفة تبريد أوسع، وهي عوامل تراها الشركة أكثر أهمية في هذه المرحلة لسلسلة Galaxy S26.

أوضحت هذه التحليلات أن سامسونج لم تغلق الباب أمام تغيير موقفها مستقبلًا، إذ أشارت بعض المصادر إلى أن الشركة قد تعيد النظر في مسألة المغناطيس المدمج مع أجيال لاحقة مثل Galaxy S27 إذا وجدت أن ضغط السوق وتجربة المستخدم يميلان بقوة لصالح تبني دعم Qi2 كامل داخل الهاتف نفسه.