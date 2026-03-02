قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
تبرير سامسونج لغياب مغناطيس Qi2 في Galaxy S26.. يفتح أسئلة أكثر مما يجيب

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية أن سامسونج أوضحت سبب عدم تزويد هواتف سلسلة Galaxy S26 – بما فيها نسخة Ultra – بمغناطيس مدمج لدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بمعيار Qi2، رغم دعمها للمعيار نفسه من ناحية البرمجيات وسرعة الشحن.

أوضحت الشركة، وفق ما نقلته مواقع مثل 9to5Google وTech Advisor، أنها فضّلت التركيز على جعل الهواتف أنحف وأخف بنحو 0.3 ملم، مع تحسين متانة الهيكل، وتكبير غرفة تبريد البخار داخل الجهاز، وإضافة تقنيات مثل شاشة الخصوصية Privacy Display، بدل تخصيص مساحة داخلية لمغناطيس Qi2.

دعم Qi2 «نظريًا» فقط والاعتماد على أغطية بمغناطيس خارجي

أشارت سامسونج إلى أن سلسلة Galaxy S26 لا تزال تدعم معيار Qi2 من حيث البروتوكول وسرعة الشحن اللاسلكي حتى 25 وات، لكنها تعتمد في تحقيق التجربة المغناطيسية – أي الالتصاق التلقائي بالشواحن والحوامل – على أغطية خاصة مزوّدة بحلقات مغناطيسية، وليست مغناطيسات مدمجة داخل الهاتف نفسه.

أكدت تقارير متخصصة أن هذا النهج يعني عمليًا أن الهاتف «Qi2 Ready» وليس «Qi2 كاملًا»؛ إذ يمكنه الاستفادة من بعض مميزات المعيار، لكن تجربة الاستخدام المغناطيسي المتكاملة تظل مشروطة بشراء غطاء متوافق، ما يختلف عن فلسفة أبل في MagSafe أو هواتف أخرى تحمل مغناطيسًا داخل الجهاز مباشرة.

غياب المغناطيس يربك تجربة المستخدم والسوق

أوضحت تقارير تحليلية، بينها تقرير 9to5Google، أن المشكلة في الاعتماد على الأغطية ليست تقنية فقط، بل عملية أيضًا، لأن ليس كل المستخدمين يشترون أغطية أصلية، وحتى سامسونج نفسها تبيع أغطية بمغناطيس وأخرى بدون، ما يترك تجربة Qi2 «ناقصة» ومربكة بين الإصدارات المختلفة من الإكسسوارات.

أشارت هذه التقارير إلى أن وجود المغناطيس في الهاتف كان جزءًا أصيلًا من رؤية معيار Qi2 منذ البداية، قبل أن يظهر مفهوم «Qi2 Ready» كصيغة تسويقية تسمح للشركات بدعم جزء من المعيار وتأجيل الجزء المغناطيسي إلى الإكسسوارات، وهو ما يرى بعض المراقبين أنه يفرّغ التجربة من جزء كبير من فائدتها.

مفاضلة واضحة بين الراحة في الاستخدام والأولويات الهندسية

أكدت تحليلات متخصصة أن قرار سامسونج يعكس مفاضلة واعية بين راحة الاستخدام – عبر شحن مغناطيسي مدمج – وبين أولويات هندسية أخرى مثل إدارة الحرارة، وسُمك الجهاز، وحجم بطارية أكبر أو غرفة تبريد أوسع، وهي عوامل تراها الشركة أكثر أهمية في هذه المرحلة لسلسلة Galaxy S26.

أوضحت هذه التحليلات أن سامسونج لم تغلق الباب أمام تغيير موقفها مستقبلًا، إذ أشارت بعض المصادر إلى أن الشركة قد تعيد النظر في مسألة المغناطيس المدمج مع أجيال لاحقة مثل Galaxy S27 إذا وجدت أن ضغط السوق وتجربة المستخدم يميلان بقوة لصالح تبني دعم Qi2 كامل داخل الهاتف نفسه.

سامسونج Qi2 سلسلة Galaxy S26 Qi2 Ready Galaxy

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

محافظ الغربية

في اليوم العالمي.. محافظ الغربية يشيد ببطولات رجال الحماية المدنية

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تُشارك في الإفطار الرمضاني.. وتجهيز مقر "صيدلية الإسعاف "

محافظ الغربية

تنفيذ أكبر حملة لإزالة بؤر تجمعات القمامة في طنطا.. 320 طن مخلفات في يوم واحد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

