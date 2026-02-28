سامسونج تكشف حصاد Unpacked 2026 .. سلسلة Galaxy S26 وميزات ذكاء اصطناعي

كشفت منصة ZDNET أن سامسونج أعلنت خلال حدث Galaxy Unpacked 2026 عن سلسلة هواتف Galaxy S26 الجديدة، التي تضم Galaxy S26 وGalaxy S26+ و Galaxy S26 Ultra، مع تركيز واضح على مزايا الخصوصية والذكاء الاصطناعي أكثر من تغييرات جذرية في العتاد.

أوضحت سامسونج في بيانها الرسمي أن هاتف Galaxy S26 Ultra يأتي لأول مرة بتقنية جديدة تحمل اسم Privacy Display، وهي طبقة خاصة في الشاشة تقلّل زوايا الرؤية الجانبية بحيث لا يظهر المحتوى المعروض إلا بشكل واضح لمن ينظر مباشرة إلى الهاتف، في محاولة للحد من تجسس من حول المستخدم على الشاشة في المواصلات والأماكن العامة.

تفاصيل سلسلة Galaxy S26 وتحسينات الكاميرا والذكاء الاصطناعي

أشارت سامسونج إلى أن هواتف Galaxy S26 تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد في معظم الأسواق، مع تحسينات في كفاءة الطاقة وأداء الذكاء الاصطناعي على الجهاز، إلى جانب بطاريات بسعات قريبة من الجيل السابق مع تحسين إدارة الطاقة لزيادة زمن التشغيل.

أكدت تقارير Engadget وPCMag أن كاميرات Galaxy S26 Ultra تحتفظ بتكوين مشابه للجيل السابق من حيث عدد العدسات والدقة، لكن سامسونج أضافت مزايا برمجية جديدة مثل ProScaler لتحسين تكبير الصور، ومستوى جديد من تثبيت الفيديو يحافظ على أفق اللقطة ثابتًا عند تتبّع أشخاص أو حيوانات، مع محرك Object Aware جديد لتحسين معالجة البشرة والشعر في الصور الشخصية.

Galaxy AI يحصل على وضع الخصوصية وتكامل أعمق مع Perplexity

أوضحت سامسونج أن Galaxy AI يواصل التوسع في سلسلة S26، مع إضافة إمكانات جديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وعرض موجزات Now Brief أذكى وتوسيع دعم Auto Eraser في مزيد من التطبيقات.

أشارت تقارير تقنية إلى أن سامسونج عززت كذلك تكاملها مع مساعد Perplexity داخل Galaxy AI، بحيث يمكن للمستخدم استدعاء المساعد من النظام مباشرة والحصول على إجابات تعتمد على الويب في سياق التطبيقات والخدمات، في إطار ما تسميه الشركة «نظام وكلاء الذكاء المتعدّدين».

الإعلان عن سماعات Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro

أكدت ZDNET وWired أن سامسونج كشفت أيضًا عن الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro، المقرر طرحهما عالميًا في 11 مارس، بأسعار 180 دولارًا للنسخة Buds 4 و250 دولارًا لـ Buds 4 Pro مع ألوان أساسية بالأسود والأبيض، وخيار وردي حصري عبر الإنترنت لطراز Buds 4 Pro.

أوضحت سامسونج أن السماعات الجديدة تأتي مع تحسينات في جودة الصوت وإلغاء الضوضاء النشط ANC، ووضع الصوت المحيطي Ambient Sound، ومعادلة صوتية تكيفية Adaptive EQ وANC تكيفي، فيما تضيف Buds 4 Pro ميزة رصد صفارات الإنذار لفتح الصوت المحيط تلقائيًا عند وجود أصوات تحذيرية مثل سيارات الإسعاف أو أجراس الإنذار، مع مكبر صوت داخلي أعرض يزيد مساحة الصوت الفعالة بنحو 20٪ مقارنة بالجيل السابق ودعم صوت عالي الجودة بدقة 24‑بت/96 كيلوهرتز.

موجة «ذكاء اصطناعي بالوكالة» في منظومة سامسونج

أشارت ZDNET في تغطيتها إلى أن سامسونج كرّست جزءًا مهمًا من الحدث للحديث عن ما تسميه Agentic AI أو «الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء»، وهي خدمات تعمل في الخلفية لتنفيذ مهام متتابعة نيابة عن المستخدم، مثل تلخيص المحتوى عبر التطبيقات أو تنظيم المهام والملفات بشكل شبه ذاتي.

أكدت التقارير أن سامسونج تراهن على أن يصبح الجمع بين Galaxy S26 وسماعات Buds 4/4 Pro وخدمات Galaxy AI بمثابة منظومة متكاملة، بحيث يتحول الهاتف والسماعات إلى واجهة أساسية للتعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد، في مرحلة تنافس فيها الشركة بقوة أبل وجوجل على موقع «الهاتف الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي» خلال السنوات المقبلة.