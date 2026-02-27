الذكاء الاصطناعي يسيطر على Galaxy S26.. منتجات سامسونج تغير قواعد اللعبة

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy S26 خلال فعالية أقيمت يوم الأربعاء في سان فرانسيسكو، مع التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي والخصوصية العملية أكثر من أي تغييرات كبيرة في التصميم.

تشمل هواتف سامسونج الجديدة، هاتف Galaxy S26 Ultra الذي يأتي بحجم كبير جدا وسعر 1300 دولار، وطراز Galaxy S26 Plus بسعر 1100 دولار، والإصدار القياسي Galaxy S26 بالحجم القياسي وسعر 900 دولار.

وتضع هذه الأسعار سامسونج في منافسة مباشرة مع سلسلة iPhone 17 من آبل، بينما حافظت نسخة Ultra على نفس السعر السابق، ارتفع سعر Plus وS26 بمقدار 100 دولار مقارنة بالعام الماضي، وقد يعزى ذلك جزئيا إلى أزمة نقص شرائح الذاكرة المستمرة.

كما أعلنت الشركة عن زوجين من سماعات الأذن اللاسلكية هما Galaxy Buds 4 Pro بسعر 249 دولار وGalaxy Buds 4 بسعر 179 دولار، وجميع منتجات Galaxy الجديدة متاحة للطلب المسبق على أن تصل المتاجر في 11 مارس.

هاتف Galaxy S26 Ultra

التركيز على الذكاء الاصطناعي والخصوصية

مع هذه السلسلة الجديدة، تأتي التحديثات التصميمية والكاميرات في المرتبة الثانية مقارنة بإضافات البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهو رهان قد يكون مخاطرة، إذ يفضل كثير من المستخدمين الانتظار حتى ظهور هاتف جديد يحمل تغييرات كبيرة في الأجهزة.

على سبيل المثال، سجلت آبل مبيعات قياسية مع إطلاق سلسلة iPhone 17 التي قدمت تصميما جديدا وخيارات ألوان مميزة.

Galaxy S26 Ultra وشاشة الخصوصية

الاستثناء الأكبر هو هاتف Galaxy S26 Ultra الذي يقدم ميزة "Privacy Display"، حيث يصبح من الصعب رؤية شاشة الهاتف مقاس 6.9 بوصة من الجوانب أو الأعلى أو الأسفل عند تفعيل الوضع.

تشبه هذه التقنية عمل واقيات الشاشة الخارجية، لكن سامسونج دمجتها مباشرة عبر إيقاف البيكسلات التي تجعل الشاشة واضحة من زاوية مائلة.

ويمكن تفعيل شاشة الخصوصية دائما أو تلقائيا عند فتح تطبيقات محددة مثل البنوك أو البريد الإلكتروني أو أي تطبيقات حساسة، كما يمكن تفعيلها فقط للإشعارات أو عند إدخال كلمات المرور أو أرقام PIN.

تتيح ميزة إلغاء الحاجة لواقي الشاشة الخارجي للمستخدمين الاستمتاع بالشاشة المقاومة للانعكاس، والتي تفوقت على سلسلة iPhone 17 عند تجربة التعامل مع الضوء المباشر.

سماعة Galaxy Buds 4 Pro

تصميم وكاميرات محسنة

ابتعدت سامسونج عن استخدام قضبان التيتانيوم الجانبية وعادت إلى الألمنيوم، ما ساعد على تقليل وزن S26 Ultra وجعله أخف وأرفع نسخة حتى الآن.

حافظت الكاميرات على دقتها: 200 ميجابكسل للمستشعر الرئيسي و50 ميجابكسل للكاميرات المقربة، لكنها أصبحت أكثر قدرة على استقبال الضوء بفضل فتحة أوسع، مع تحسين وضع Nightography للفيديو لإزالة الضوضاء تلقائيا في الإضاءة المنخفضة.

يتميز Ultra بأسرع شحن بين هواتف السلسلة الثلاثة: شحن سلكي 65 وات يصل من 0% إلى 75% خلال 30 دقيقة، وشحن لاسلكي 25 وات، كما تم ترقية غرفة التبخير الداخلية لتبديد الحرارة بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويظل قلم S Pen مدمجا دون إضافة ميزات جديدة هذا العام.

Galaxy S26

Galaxy S26 Plus وS26

هاتف S26 Plus بحجم 6.7 بوصة وS26 بحجم 6.2 بوصة أقل تطرفا مقارنة بالـUltra، جميعها تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، الكاميرات لم تشهد تغييرات كبيرة، لكن أضيفت ميزات برمجية جديدة مثل قفل أفقي للفيديو في وضع التثبيت Super Steady ليبقى الأفق مستقيما عند تدوير الهاتف، ما يناسب مقاطع الفيديو الإبداعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تتيح سامسونج أيضا تحرير الصور باستخدام الأوامر الصوتية، حيث يمكن وصف ما ترغب في تغييره في الصورة وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء التعديلات تلقائيا، كما أضيفت ميزات فحص المكالمات واكتشاف الاحتيال.

تكامل الذكاء الاصطناعي

تدعم هواتف S26 الجديدة تقنية Perplexity AI، ما يتيح الوصول للمساعد الصوتي عبر قول "Hey Plex"، مع تكامل أعمق لتحسين إجابات الويب الحية عبر مساعد Bixby، كما يظل مساعد Google Gemini موجودا بشكل افتراضي مع إمكانية تنفيذ إجراءات التطبيقات تلقائيا عبر الأوامر الصوتية، مثل طلب خدمة Uber مع خطوة تأكيد نهائية من المستخدم.

سماعات Galaxy Buds 4 Pro وBuds 4

تستهدف Buds 4 Pro منافسة AirPods Pro 3، بينما ينافس Buds 4 AirPods 4. كلاهما يدعم إلغاء الضوضاء النشط، مع تحسينات في استجابة الباس وجودة البث اللاسلكي عالية الدقة، كما أضيفت ميزات كشف الصوت وحركات الرأس للرد أو تجاهل المكالمات، مدة التشغيل تصل إلى 6-7 ساعات حسب تفعيل إلغاء الضوضاء، مع إجمالي 26-30 ساعة عبر العلبة المحمولة.