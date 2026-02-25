قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
تكنولوجيا وسيارات

درع خفي للشاشة.. خاصية سامسونج السرية تنتقل إلى هواتف أندرويد

ميزة خصوصية الشاشة
ميزة خصوصية الشاشة

ألمحت شركة سامسونج Samsung، إلى أن ميزة شاشة الخصوصية الجديدة سيتم الكشف عنها هذا الأسبوع بالتزامن مع إطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra، في خطوة قد تمهد لاعتماد التقنية نفسها من قبل علامات تجارية أخرى تعمل بنظام أندرويد.

ورغم عدم صدور تأكيدات رسمية من الشركات الصينية، أشار مسرب موثوق إلى أن شركات مثل أوبو وشاومي وفيفو قد تتجه لتبني الميزة في هواتفها المقبلة، وربما دمجها على مستوى العتاد (الهاردوير) على غرار ما تخطط له سامسونج.

ما هي شاشة الخصوصية الجديدة؟

تهدف الميزة إلى حماية المستخدمين من التطفل البصري أو ما يعرف بـ"Shoulder Surfing"، وهي مشكلة شائعة عند استخدام التطبيقات المصرفية أو إدخال كلمات المرور في الأماكن العامة. 

وتعمل الشاشة على حجب المحتوى المعروض عن أي شخص ينظر من زاوية جانبية، بحيث تظهر البيانات الحساسة مثل رموز التحقق (OTP) ومعلومات الدفع معتمة أو غير مرئية للآخرين.

ميزة خصوصية الشاشة

كيف تعمل ميزة خصوصية الشاشة؟

كشف مقطع فيديو متداول على إنستجرام آلية عمل الميزة، حيث أوضح أنها تعتمد على مفتاح تفعيل بسيط Toggle، يتيح للمستخدم تشغيلها أو إيقافها بسهولة تامة.

تقوم الميزة فعليا بدمج “فلتر خصوصية” داخل الشاشة نفسها، شبيه بالملحقات التي تباع منفصلة وتثبت فوق الشاشة لحجب الرؤية من الزوايا الجانبية. 

وعند تفعيل الخيار برمجيا، يظهر المحتوى بوضوح فقط عند النظر المباشر إلى الشاشة، بينما يبدو مظللا أو معتما عند النظر إليه من الجوانب، ما يمنع المتطفلين من الاطلاع على البيانات الحساسة.

تفعيل تلقائي حسب الاستخدام

وتوفر الميزة أيضا خيارات للتشغيل التلقائي في حالات معينة، مثل:

- عند استخدام تطبيقات محددة.

- عند ظهور الإشعارات المنبثقة.

- عند الوصول إلى شاشات تتطلب إدخال رمز PIN أو نمط أو كلمة مرور.

ميزة خصوصية الشاشة

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج خلال ساعات عن تفاصيل أوفى حول آلية عمل شاشة الخصوصية في Galaxy S26 Ultra. 

وكانت الشركة قد لمحت في إعلان تشويقي إلى طبقة حماية جديدة تتيح للمستخدمين قراءة الرسائل أو إدخال كلمات المرور في وسائل النقل العامة دون القلق من أعين المتطفلين.

كما توحي المقاطع الترويجية التي نشرتها الشركة بوجود تغييرات جوهرية في طريقة عمل شاشة الخصوصية، ما يثير اهتمام المتابعين لمعرفة الابتكارات التقنية التي تقف خلف هذا الدرع الجديد لحماية المستخدمين.

