قبل حدث سامسونج بأيام.. نسخة غامضة من Galaxy S26 Ultra تظهر بسعر صادم

شيماء عبد المنعم

تتزايد وتيرة الترقب لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة من سامسونج، والمقرر الكشف عنها رسميا الأسبوع المقبل. 

إلا أن المفاجأة هذه المرة لم تأت من الشركة نفسها، بل من سوق النسخ المقلدة، حيث ظهر هاتف يحمل اسم “Galaxy S26 Ultra” قبل الموعد المرتقب، لكنه ليس الإصدار الأصلي، وإنما نسخة تقليد منخفضة السعر تباع مقابل نحو 72 دولارا.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة إنستجرام الجهاز المزعوم بتصميم يحاكي إلى حد كبير التسريبات المتداولة حول الهاتف المرتقب “Galaxy S26 Ultra”.

ويبدو من النظرة الأولى أن الهاتف يتمتع بتصميم قريب من النسخة الأصلية لـ “Galaxy S26 Ultra”، سواء من حيث ترتيب الكاميرات الخلفية أو الخلفية الافتراضية أو حتى الطابع التصميمي العام الذي يوحي بفئة سعرية مرتفعة.

لكن عند التدقيق في المواصفات، تتكشف الفجوة الكبيرة بين الشكل والمضمون، فالنسخة المقلدة التي تنتحل اسم Samsung Galaxy S26 Ultra تأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجابايت وسعة تخزين 16 جيجابايت فقط، وهي أرقام متواضعة لا تنسجم مع هوية هاتف رائد. 

ورغم ترويج البائع لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فإن التجربة الفعلية المتوقعة تظل بعيدة تماما عن معايير الأداء التي تعرف بها هواتف الفئة العليا من سامسونج.

كما أن الجهاز لا يوفر منظومة سامسونج البرمجية ولا مزايا الذكاء الاصطناعي أو سياسات التحديث طويلة الأمد، ما يجعله مجرد غلاف تصميمي يستفيد من الزخم الإعلامي المحيط بالإطلاق الرسمي.

وتعد هذه الظاهرة امتدادا لنمط متكرر في سوق الإلكترونيات، حيث تظهر نسخ تقليدية قبل الإطلاقات الكبرى مستندة إلى التسريبات والشائعات، مستهدفة المستهلكين الباحثين عن أسعار منخفضة أو غير المدركين للفروقات التقنية.

في المقابل، تستعد سامسونج للكشف عن السلسلة رسميا خلال فعالية Samsung Galaxy Unpacked التي ستقام في 25 فبراير بمدينة سان فرانسيسكوا، عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وسط توقعات بطرح عروض تسجيل مبكر ومكافآت للحجز المسبق. 

وحتى موعد الإعلان، يبقى ظهور هذه النسخة المقلدة مؤشرا واضحا على سرعة تحرك سوق المنتجات غير الأصلية لمواكبة أي ضجة تقنية مرتقبة.

