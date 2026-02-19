قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل
تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بشهر رمضان، والتي قيمتها 1500 جنيه بعد الزيادة الأخيرة، حيث  بدأت وزارة العمل صرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ يومين بمناسبة حلول شهر رمضان2026.

العمالة غير المنتظمة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة رسمياً

واعتمد حسن رداد، وزير العمل، يوم الأحد الماضي، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، يستفيد منها 221,103 ألف عاملً.

الفئات المستحقة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات، بينها عمال البناء، والحرفيون، والمزارعون، وعمال الصيد، ومن لا يمتلكون تأمينات اجتماعية، أو لا يحصلون على دخل ثابت، بشرط أن يكون العامل مسجلا في مديرية العمل التابع لها بمحافظته.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وسيتاح للعمالة غير المنتظمة صرف المنحة لمدة شهر كاملا، وحتى 17 مارس، عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات .

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة شهر

وأكدت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة يبدأ اعتبارا من الثلاثاء 17-2-2026، ويستمر لمدة شهر كامل. 

ويتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات.



تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

 

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

رسميًا.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل 2026 - شباب العالم

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2026

ـ يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ـ يجب أن يكون لديه إقامة داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

ـ يجب أن يكون المتقدم مُسجل في مديرية القوي العاملة

ـ يجب عدم حصول المتقدم على أي سجل تجاري أو نشاط تجاري.

ـ يجب كتابة اسم المهنة في البطاقة الشخصية.

متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 يتم في عدد من المناسبات والأعياد الرسمية المعتمدة، حيث تشمل هذه المناسبات منحة عيد الميلاد المجيد، ومنحة شهر رمضان الكريم، ومنحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة عيد العمال، بالإضافة إلى منحة المولد النبوي الشريف.

ويتم الإعلان عن مواعيد الصرف بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة للوزارة، بما يضمن وصول المعلومات للمواطنين في التوقيت المناسب، ويتيح لهم الاستعداد لصرف المنحة دون معوقات.

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين غير المشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية، حيث تستهدف الفئات التي تعمل بنظام اليومية أو المهن الحرة غير الثابتة، وتأتي هذه المنحة في إطار توجه حكومي مستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.


 

منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ترشيحاتنا

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

النادي الأهلي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

محمد صلاح

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد