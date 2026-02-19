1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

ارتفعت عمليات البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بشهر رمضان، والتي قيمتها 1500 جنيه بعد الزيادة الأخيرة، حيث بدأت وزارة العمل صرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ يومين بمناسبة حلول شهر رمضان2026.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة رسمياً

واعتمد حسن رداد، وزير العمل، يوم الأحد الماضي، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، يستفيد منها 221,103 ألف عاملً.

الفئات المستحقة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات، بينها عمال البناء، والحرفيون، والمزارعون، وعمال الصيد، ومن لا يمتلكون تأمينات اجتماعية، أو لا يحصلون على دخل ثابت، بشرط أن يكون العامل مسجلا في مديرية العمل التابع لها بمحافظته.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وسيتاح للعمالة غير المنتظمة صرف المنحة لمدة شهر كاملا، وحتى 17 مارس، عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات .

ويتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات.





تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2026

ـ يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ـ يجب أن يكون لديه إقامة داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

ـ يجب أن يكون المتقدم مُسجل في مديرية القوي العاملة

ـ يجب عدم حصول المتقدم على أي سجل تجاري أو نشاط تجاري.

ـ يجب كتابة اسم المهنة في البطاقة الشخصية.

متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 يتم في عدد من المناسبات والأعياد الرسمية المعتمدة، حيث تشمل هذه المناسبات منحة عيد الميلاد المجيد، ومنحة شهر رمضان الكريم، ومنحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة عيد العمال، بالإضافة إلى منحة المولد النبوي الشريف.

ويتم الإعلان عن مواعيد الصرف بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة للوزارة، بما يضمن وصول المعلومات للمواطنين في التوقيت المناسب، ويتيح لهم الاستعداد لصرف المنحة دون معوقات.

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين غير المشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية، حيث تستهدف الفئات التي تعمل بنظام اليومية أو المهن الحرة غير الثابتة، وتأتي هذه المنحة في إطار توجه حكومي مستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.



