الظهور الأول لنجم ليفربول مع منتخب الشباب مواليد 2007

كريم أحمد
كريم أحمد
يخوض كريم أحمد، المحترف في صفوف نادي  ليفربول الإنجليزي، تجربته الأولى بقميص منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه غداً الجمعة إلى معسكر الفريق الذي ينطلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر غداً، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

رحلة المهاجم الموهوب، كريم أحمد تعود إلى سنوات مبكرة داخل أروقة أكاديمية ليفربول، حيث التحق بالنادي وهو في السادسة من عمره، ليكبر بين جدران واحدة من أقوى مدارس كرة القدم في أوروبا، ثم تدرج في كل المراحل السنية بثبات، حتى فرض اسمه ضمن أبرز عناصر فريق تحت 18 عامًا، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له في صيف 2025 ويصعد إلى فريق تحت 21 عامًا، في خطوة تعكس ثقة النادي في موهبته وقدرته على التطور.

في الموسم الماضي مع فريق تحت 18 عامًا، لم يكن كريم مجرد اسم في القائمة، بل كان عنصرًا مؤثرًا في الثلث الهجومي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع خمسة أخرى في مختلف البطولات، وشارك في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، محتكاً بمدارس كروية متنوعة أكسبته خبرة مبكرة ونضجًا تكتيكيًا لافتًا.

يمتاز اللاعب بمرونة هجومية واضحة، ويجيد اللعب كمهاجم صريح أو خلف رأس الحربة، كما يستطيع التحرك على الأطراف، مع قدرته على صناعة الفرص واللعب بين الخطوط.

من هنا، جاء استدعاؤه إلى منتخب الشباب بقيادة  وائل رياض، ليكون الظهور الأول له بقميص الفراعنة في هذه المرحلة السنية، ضمن رؤية فنية تعتمد على توسيع قاعدة الاختيار ومتابعة المواهب المصرية في مختلف الدوريات الأوروبية.

ويأمل الجهاز الفني في أن تمثل خبراته في الكرة الإنجليزية إضافة حقيقية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي، يومي 24 و28 فبراير الحالي، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات لكأس الأمم الأفريقية، حيث يدخل الفريق معسكره المغلق واضعًا أولى خطواته نحو حلم التأهل والمنافسة.

وهكذا يبدأ كريم أحمد فصلًا جديدًا في مسيرته، بين طموح شاب نشأ في ملاعب إنجلترا، وحلم ارتداء قميص منتخب بلاده والسير به إلى منصات التتويج فى هذه المرحلة السنية.

الجدير بالذكر أن أسامة نبيه، كان قد ضم اللاعب لمنتخب الشباب، لكنه لم يكن ضمن قائمة المنتخب فى كأس العالم للشباب.

كريم أحمد منتخب 2007 وائل رياض منتخب مصر ليفربول

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

