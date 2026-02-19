بعد ارتفاع الدولار.. تغير في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بالبنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم تحركات ملحوظة، بالتزامن مع الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الخميس 19 فبراير 2026، ما انعكس على مستويات البيع والشراء داخل البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وإليكم أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم:

اليورو: 56.02 جنيه للشراء – 56.24 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 64.08 جنيه للشراء – 64.39 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 34.69 جنيه للشراء – 34.85 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 61.43 جنيه للشراء – 61.70 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): 30.60 جنيه للشراء – 30.80 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 33.46 جنيه للشراء – 33.72 جنيه للبيع.



فيما جاءت أسعار العملات العربية اليوم كالتالي:

الدينار الكويتي: 153.35 جنيه للشراء – 155.99 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء – 12.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء – 12.97 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 124.79 جنيه للشراء – 126.36 جنيه للبيع.

الريال العُماني: 122.25 جنيه للشراء – 123.74 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء – 13.07 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 66.55 جنيه للشراء – 67.28 جنيه للبيع.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف، مع متابعة المستثمرين والمواطنين لأي تغييرات جديدة في أسعار العملات خلال تعاملات الأيام المقبلة.