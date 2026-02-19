قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. تغير في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بالبنوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم تحركات ملحوظة، بالتزامن مع الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الخميس 19 فبراير 2026، ما انعكس على مستويات البيع والشراء داخل البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وإليكم أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم:

  • اليورو: 56.02 جنيه للشراء – 56.24 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: 64.08 جنيه للشراء – 64.39 جنيه للبيع.
  • الدولار الكندي: 34.69 جنيه للشراء – 34.85 جنيه للبيع.
  • الفرنك السويسري: 61.43 جنيه للشراء – 61.70 جنيه للبيع.
  • الين الياباني (100 ين): 30.60 جنيه للشراء – 30.80 جنيه للبيع.
  • الدولار الأسترالي: 33.46 جنيه للشراء – 33.72 جنيه للبيع.


فيما جاءت أسعار العملات العربية اليوم كالتالي:

  • الدينار الكويتي: 153.35 جنيه للشراء – 155.99 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء – 12.70 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء – 12.97 جنيه للبيع.
  • الدينار البحريني: 124.79 جنيه للشراء – 126.36 جنيه للبيع.
  • الريال العُماني: 122.25 جنيه للشراء – 123.74 جنيه للبيع.
  • الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء – 13.07 جنيه للبيع.
  • الدينار الأردني: 66.55 جنيه للشراء – 67.28 جنيه للبيع.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف، مع متابعة المستثمرين والمواطنين لأي تغييرات جديدة في أسعار العملات خلال تعاملات الأيام المقبلة.

