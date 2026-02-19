قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل
الذهب قرب 5 آلاف دولار وسط توترات جيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
بريطانيا تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الخميس 19 فبراير 2026 | فيديو
في خطوة غير مسبوقة .. عائلة ترامب تطلق عملة رقمية جديدة لدعم الدولار الأمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أطلق نجلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مبادرة جديدة تهدف إلى "تحديث" الدولار الأميركي عبر عملة رقمية مستقرة تحمل اسم USD1، وذلك خلال منتدى "وورلد ليبرتي" الذي انعقد في مارالاغو الأربعاء 18 فبراير.

 وأكد الأخوان أن هذه الخطوة ستساعد في الحفاظ على هيمنة الدولار عالمياً، معتبرين أن القطاع الخاص هو الأقدر على قيادة الابتكار المالي.  

وقدّم الأخوان عملتهما الرقمية على أنها نسخة مطوّرة من الدولار، إذ يتم ربط قيمتها مباشرة بالعملة الأميركية، على غرار ارتباط الدولار عند إنشائه عام 1792 بالعملة الفضية الإسبانية، وفق تقرير شبكة CNBC.

وأوضحا أن الهدف هو خلق طلب هيكلي على الدين الحكومي الأميركي، بما يعزز استقرار العملة.  

انتقاد النظام المالي التقليدي  

قال الشريك المؤسس في "وورلد ليبرتي فاينانشال"، دونالد ترامب جونيور، إن البنوك الكبرى والحكومة الفدرالية ليست بالمرونة الكافية لمواكبة التغيرات، مضيفاً أن دخول العائلة إلى عالم العملات الرقمية جاء "بدافع الضرورة" بعد أن رفضت المؤسسات المالية التعامل معهم عقب أحداث يناير 2021.

دوافع شخصية وسياسية  

أوضح إريك ترامب أن المشروع يمثل رداً على ما وصفه بـ"إلغاء" العائلة من قبل المؤسسات المالية، مؤكداً أن الهدف هو بناء نظام مالي حديث يمنع تكرار مثل هذه التجربة لأي طرف آخر.

وأضاف أن البنوك الكبرى تعيش حالة من الركود وتفتقر إلى الابتكار، ما يجعلها عرضة للتغيير التكنولوجي

وشدد الأخوان على أن العائلة ستواصل مواجهة المؤسسات التقليدية عبر بناء بدائل خاصة بها، كما فعل الرئيس ترامب سابقاً بإطلاق منصة "تروث سوشال" بعد حظر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. 

واليوم، يقدمون ما وصفوه بـ"الدولار المطوّر"، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس العملة الأميركية عام 1792. 

