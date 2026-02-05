موجة بيع تضرب العملات الرقمية وبتكوين تهبط قرب 70 ألف دولار

توشك عملة بتكوين على الانخفاض إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار اليوم الخميس، إذ لم تظهر أي مؤشرات على توقف موجة تراجع أكبر عملة رقمية في العالم.

وانخفضت بتكوين بأكثر من 3% في التداولات الآسيوية إلى 70,052.38 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2024.

كما انخفض سعر إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، نحو 2% إلى 2,086.11 دولار، وسيكون الانخفاض إلى ما دون مستوى 2,000 دولار هو الأول منذ مايو من العام الماضي.

وجاء أحدث تراجع في العملات الرقمية سريعًا وقويًا، ويقول محللون إنه نتج عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل، بسبب التوقعات بأن يتبنى سياسة التشديد النقدي.

وانخفضت بتكوين بالفعل بأكثر من 7% خلال الأسبوع، لتصل خسائرها منذ بداية هذا العام إلى نحو 20%، بينما انخفضت إيثر بما يقرب من 30% حتى الآن.

وقال مانويل فيليجاس فرانشيسكي من فريق أبحاث الجيل القادم لدى بنك "يوليوس باير": "السوق تخشى أن يتبنى وارش نهجًا متشددًا. وتقلص الميزانية العمومية لن يوفر أي عوامل داعمة للعملات المشفّرة".

وينظر إلى العملات الرقمية على نطاق واسع على أنها مستفيدة من الميزانية العمومية الكبيرة للبنك المركزي الأمريكي، إذ تميل إلى الارتفاع عندما يضخ الأخير سيولة في أسواق المال، وهو ما يعزز الأصول ذات الطبيعة المضاربية.