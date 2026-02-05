دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة النائب محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي منذ قليل، في طريقها إلى الجزائر؛ لخوض مباراة شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الجزائر

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.