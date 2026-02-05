أيمن يونس: الأهلي لن يستطيع الاعتماد على الناشئين مثل الزمالك

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن أهم ما يميز الزمالك عبر العصور هو قطاع الناشئين، مشيرا إلى انه أفضل من الأهلي والإسماعيلي.



وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: والأهلي لن يستطيع أن يعتمد على الناشئين مثل الأهلي.



واضاف: الزمالك يتميز بوجود قطاع ناشئين قوي ومعتمد جمال مدرب مغامر وتوظيفه للاعبين رأى ومقامر ومغامر مثل كارلوس كيروش.



وتابع: جمهور الزمالك تاج ووقود وحامي نادي الزمالك وجمهور الزمالك عظيم بسبب ما شافوه طوال السنوات الماضي.

واختتم: وأطالب مجلس الزمالك بطمأنة الجمهور ووضع خارطة الطريق للفريق.