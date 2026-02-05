قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
رياضة

أيمن يونس: الأهلي لن يستطيع الاعتماد على الناشئين مثل الزمالك

أيمن يونس
أيمن يونس
عبدالله هشام

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن أهم ما يميز الزمالك عبر العصور هو قطاع الناشئين، مشيرا إلى انه أفضل من الأهلي والإسماعيلي.


وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: والأهلي لن يستطيع أن يعتمد على الناشئين مثل الأهلي.


واضاف: الزمالك يتميز بوجود قطاع ناشئين قوي ومعتمد جمال مدرب مغامر وتوظيفه للاعبين رأى ومقامر ومغامر مثل كارلوس كيروش.


وتابع:  جمهور الزمالك تاج ووقود وحامي نادي الزمالك وجمهور الزمالك عظيم بسبب ما شافوه طوال السنوات الماضي.

واختتم: وأطالب مجلس الزمالك بطمأنة الجمهور ووضع خارطة الطريق للفريق.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك كهرباء الإسماعيلية الكونفيدرالية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

