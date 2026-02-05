قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة انتشارها بالشوارع لرفع كافه الإشغالات والتعديات المخالفة ، لتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الوجه الحضاري.

واضاف أنه تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ،حملة رفع الإشغالات من علي حرم الطريق العام ،شملت الحملة طريقي (هرية الجديد – الشوبك ) حيث تم رفع بضائع الباعة الجائلين واستندات المحال التجارية المعتدي أصحابها علي الأرصفة وتم مصادرة جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي ثان الزقازيق شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق حملة مسائية بقيادة محمد أبو هاشم رئيس الحي و بالإشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالحي لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط للشوارع شملت الحملة شوارع (طلبة عويضة - الخشاب – فلل الجامعة – خلف المبرة – القومية)، إلى جانب أماكن متفرقة بنطاق الحي ، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وشهد حى أول الزقازيق قيام مصطفي رئيس الحى ومسؤلى قسم الإشغالات بالحي بحملة مسائية لرفع الإشغالات بنطاق شوارع الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مركز فاقوس وجه المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز بإزالة الملصقات الدعائية والبانرات والإعلانات المخالفة حيث تعد إشغال طريق، وذلك بنطاق الشوارع المتفرعة من شارع الدروس بالمدينة ، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، وضمان سلامة المارة والسيارات.

وشهدت مدينة منيا القمح شنت رئاسة المركز حملة إشغالات مسائية وصباحية مكبرة استهدفت شارعي (سعد زغلول – القيسارية) ، حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق، وإعادة الإنضباط للشارع تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية مراكز ومدن وأحياء المحافظة

