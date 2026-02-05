حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة انتشارها بالشوارع لرفع كافه الإشغالات والتعديات المخالفة ، لتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الوجه الحضاري.

واضاف أنه تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ،حملة رفع الإشغالات من علي حرم الطريق العام ،شملت الحملة طريقي (هرية الجديد – الشوبك ) حيث تم رفع بضائع الباعة الجائلين واستندات المحال التجارية المعتدي أصحابها علي الأرصفة وتم مصادرة جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي ثان الزقازيق شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق حملة مسائية بقيادة محمد أبو هاشم رئيس الحي و بالإشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالحي لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط للشوارع شملت الحملة شوارع (طلبة عويضة - الخشاب – فلل الجامعة – خلف المبرة – القومية)، إلى جانب أماكن متفرقة بنطاق الحي ، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وشهد حى أول الزقازيق قيام مصطفي رئيس الحى ومسؤلى قسم الإشغالات بالحي بحملة مسائية لرفع الإشغالات بنطاق شوارع الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مركز فاقوس وجه المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز بإزالة الملصقات الدعائية والبانرات والإعلانات المخالفة حيث تعد إشغال طريق، وذلك بنطاق الشوارع المتفرعة من شارع الدروس بالمدينة ، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، وضمان سلامة المارة والسيارات.

وشهدت مدينة منيا القمح شنت رئاسة المركز حملة إشغالات مسائية وصباحية مكبرة استهدفت شارعي (سعد زغلول – القيسارية) ، حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق، وإعادة الإنضباط للشارع تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.