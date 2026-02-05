قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
اقتصاد

نشاط مكثف لوزارة قطاع الأعمال العام خلال يناير الماضي.. صور

حصاد وزارة قطاع الأعمال العام في يناير الماضي
حصاد وزارة قطاع الأعمال العام في يناير الماضي
علياء فوزى

شهد شهر يناير 2026 نشاطًا مكثفًا لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي، في إطار دفع خطط ومشروعات التطوير وتعميق الصناعة الوطنية.

جولات ميدانية موسعة 

 وتضمنت التحركات جولات ميدانية موسعة لمتابعة المشروعات الكبرى وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج مع قرب الانتهاء من مرحلته الثانية واكتمال تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومتابعة جاهزية التشغيل للمصانع الجديدة.

وشملت الجولات مشروع إحياء وتشغيل مصانع متوقفة مثل الدلتا للأسمدة، ومتابعة مشروعات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ومنها بشركات الأدوية والألومنيوم والكيماويات.

 وأيضا شهد شهر يناير اجتماعات لبحث سبل تعزيز توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

 وشهد عام 2025، تحسن ملحوظ بمؤشرات الأداء وارتفاع إيرادات الشركات التابعة، وتحقيق نتائج إيجابية في التصدير ونمو الأرباح.

وتوضح الصور التالية أبرز النشاطات خلال يناير: 

إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية 

متابعة أداء القابضة المعدنية

النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح في تاريخها 

مباحثات مصر تركية

وزير قطاع الأعمال العام النصر للسيارات الغزل والنسيج مشروعات قومية صناعة الغزل والنسيج

