نشاط مكثف لوزارة قطاع الأعمال العام خلال يناير الماضي.. صور

شهد شهر يناير 2026 نشاطًا مكثفًا لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي، في إطار دفع خطط ومشروعات التطوير وتعميق الصناعة الوطنية.

جولات ميدانية موسعة

وتضمنت التحركات جولات ميدانية موسعة لمتابعة المشروعات الكبرى وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج مع قرب الانتهاء من مرحلته الثانية واكتمال تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومتابعة جاهزية التشغيل للمصانع الجديدة.

وشملت الجولات مشروع إحياء وتشغيل مصانع متوقفة مثل الدلتا للأسمدة، ومتابعة مشروعات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ومنها بشركات الأدوية والألومنيوم والكيماويات.

وأيضا شهد شهر يناير اجتماعات لبحث سبل تعزيز توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وشهد عام 2025، تحسن ملحوظ بمؤشرات الأداء وارتفاع إيرادات الشركات التابعة، وتحقيق نتائج إيجابية في التصدير ونمو الأرباح.

وتوضح الصور التالية أبرز النشاطات خلال يناير:

إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية

متابعة أداء القابضة المعدنية

النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح في تاريخها

مباحثات مصر تركية