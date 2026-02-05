قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس زهور بورسعيد يشيد باستجابة أصحاب المخالفات وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية| شاهد

رئيس زهور بورسعيد يشيد بإستجابة أصحاب المخالفات وتعاونهم مع الاجهزة التنفيذية
رئيس زهور بورسعيد يشيد بإستجابة أصحاب المخالفات وتعاونهم مع الاجهزة التنفيذية
محمد الغزاوى

تابع  اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أعمال الحملة اليومية لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة عمرو بن العاص السكنية ،الخاضعة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي كان قد قادها بالأمس وأسفرت عن إزالة بنائين من الطوب الأحمر ، وسقف صاج لثالث بمنور عمارة سكنية .

بناء على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة إعادة الانضباط بالشارع البورسعيدي ،والحفاظ علي الشكل الحضاري والمظهر الجمالي للمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية علي حد سواء ، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 والتنمية الشاملة المستدامة.

رئيس زهور بورسعيد يشيد بإستجابة أصحاب المخالفات وتعاونهم مع الاجهزة التنفيذية

وشنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة اليوم استكمالا لحملة الأمس للتاكد من ازالة كافة المخالفات ، والتي تم إزالتها بالفعل من قبل أصحاب المخالفة الثالثة.

واشاد رئيس حي الزهور بسرعة إستجابة صاحبة المخالفة والتي نفذت الإزالة في يوم الحملة دون تعنت ومراعاة لجهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المنطقة ،موجها الشكر والتقدير لها ولكل من يساهم ويتعاون معنا في الحفاظ على ما يتم من جهود وتطوير .

وكان اللواء أيمن صبحي قد ناشد صاحبة المخالفة بعد انذارها مرتين بإزالة المخالفة ، وعدم وضعها مرة أخرى حفاظاً على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمنطقة التي تكلف الدولة الملايين من الجنيهات لتطويرها.

ومن جانبه أكد رئيس حي الزهور على استمرار الحملات اليومية والتي تنطلق علي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع ، للإطاحة بالاشغالات والتعديات واعادة الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية.

وناشد اللواء أيمن صبحي ،اهالي حي الزهور بضرورة الحفاظ علي ما يتم تطوير ورفع كفاءة يتم صرف ملايين الجنهيات عليها من الدولة ، وعدم وضع الاشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع ومناطق الحي.

وأشار رئيس حي الزهور الى ان جهود الحي مستمرة للحفاظ علي حق المواطنين ودفاعا عما يستحقونه من بيئة صحية ونظيفة دون تهاون في ذلك .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي.

بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور محافظ بورسعيد

