بدوي يناقش آليات تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي مع بدء بورسعيد  الفصل الدراسي الثاني

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف موجهى التربية الاجتماعية على مستوى المحافظة لمناقشة آليات تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

جاء هذا الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزراة والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي يمثل أحد المحاور الأساسية لضبط المنظومة التعليمية وبناء بيئة مدرسية آمنة ومستقرة قائمة على القيم التربوية والانضباط السلوكي والاحترام المتبادل، لافتا الى أن اللائحة تستهدف في المقام الأول الإصلاح والوقاية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب بما يحقق الاستقرار داخل المدارس.

وأوضح بدوي أن اللائحة تعد إطارا تنظيميا متكاملا يحدد الحقوق والواجبات ويكفل العدالة والشفافية داخل المؤسسات التعليمية كما تسهم في دعم الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي وتعالج الظواهر السلوكية بأساليب تربوية متدرجة تراعي مصلحة الطالب وتحفظ كرامته.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التحفيز التربوي يمثل ركيزة رئيسية في بناء شخصية الطالب من خلال تشجيع النماذج الإيجابية والمتميزة سلوكيا وعلميا وتكريم الطلاب الملتزمين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية بما يعزز روح الانتماء ويكرس قيم الالتزام والمسؤولية.

وأكد أن موجهى التربية الاجتماعية يقع على عاتقهم دورا محوريا في متابعة تفعيل اللائحة داخل المدارس وتقديم الدعم الفني للقيادات المدرسية ولجان الحماية المدرسية والعمل على توحيد أسس التطبيق بما يحقق أهداف اللائحة ويضمن فاعليتها على أرض الواقع.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية باعتبارها الجهة المعنية بدراسة الحالات السلوكية واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة في إطار من الموضوعية والعدالة وبالتكامل مع الأسرة مؤكدا أن التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور يعد محورا هاما في إنجاح الانضباط المدرسي.

وفي ختام الاجتماع وجه وكيل وزارة تعليم بورسعيد بضرورة الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي داخل جميع المدارس ومتابعة التنفيذ بشكل دوري ورفع تقارير منتظمة بما يسهم في تحقيق الانضباط واستقرار العملية التعليمية والارتقاء بالمناخ التربوي داخل مدارس المحافظة.