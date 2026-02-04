قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام.. رسائل هامة من الرئيس السيسي مع نظيره التركي
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: بدء الفصل الدراسي الثاني بجدية وحزم.. والبكالوريا المصرية معترف بها دوليا

محمد الغزاوى

اجتمع الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام لمناقشة عدد من الملفات التعليمية الهامة، ووضع الحلول العلاجية الفورية للتعافي من المشكلات الحالية.

ولفت "بدوي" الحضور خلال الاجتماع إلى الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة، والرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانوني.

"وكيل تعليم بورسعيد" بدء الفصل الدراسي الثاني بجدية وحزم .. والبكالوريا المصرية أصبحت معترف بها دوليا

ووجه وكيل تعليم بورسعيد مديري الإدارات التعليمية بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، منذ اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني من أجل تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام، مؤكدا أن المدرسة مكان للتربية قبل التعليم.

وفي ملف نظام البكالوريا المصرية، استعرض وكيل الوزارة جهود الوزارة في اعتماد البكالوريا المصرية دوليا، على غرار أنظمة مثل الـ IB، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتلافي أوجه القصور السابقة، مناقشا ضوابط تحويل الطلاب، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق العدالة التعليمية وفق المعايير الحديثة.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن نظام البكالوريا يستهدف تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطالب، ويعتمد على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إلى جانب التقييم المستمر.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجدية والانضباط والالتزام بأن تكون المدارس بيئة جاذبة لطلاب، وحثهم على المواظبة بالحضور وعدم الغياب، مؤكدا على أنه لا تساهل في أي تقصير، وأن طلابنا أمانة، ومهمتنا أن نوفر لهم كل سبل النجاح.

بورسعيد تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم

