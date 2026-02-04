وكيل تعليم بورسعيد: بدء الفصل الدراسي الثاني بجدية وحزم.. والبكالوريا المصرية معترف بها دوليا

اجتمع الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام لمناقشة عدد من الملفات التعليمية الهامة، ووضع الحلول العلاجية الفورية للتعافي من المشكلات الحالية.

ولفت "بدوي" الحضور خلال الاجتماع إلى الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة، والرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانوني.

"وكيل تعليم بورسعيد" بدء الفصل الدراسي الثاني بجدية وحزم .. والبكالوريا المصرية أصبحت معترف بها دوليا

ووجه وكيل تعليم بورسعيد مديري الإدارات التعليمية بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، منذ اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني من أجل تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام، مؤكدا أن المدرسة مكان للتربية قبل التعليم.

وفي ملف نظام البكالوريا المصرية، استعرض وكيل الوزارة جهود الوزارة في اعتماد البكالوريا المصرية دوليا، على غرار أنظمة مثل الـ IB، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتلافي أوجه القصور السابقة، مناقشا ضوابط تحويل الطلاب، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق العدالة التعليمية وفق المعايير الحديثة.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن نظام البكالوريا يستهدف تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطالب، ويعتمد على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إلى جانب التقييم المستمر.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجدية والانضباط والالتزام بأن تكون المدارس بيئة جاذبة لطلاب، وحثهم على المواظبة بالحضور وعدم الغياب، مؤكدا على أنه لا تساهل في أي تقصير، وأن طلابنا أمانة، ومهمتنا أن نوفر لهم كل سبل النجاح.