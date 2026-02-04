تقديراً لجهودهم وتميزهم.. محافظ بورسعيد يكرم إدارة المركبات والنقل الميكانيكي

كرم اللواء اركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، إدارة المركبات والنقل الميكانيكي بالمحافظة، تقديراً لجهودهم وتميزهم في الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء و بورفؤاد والقيادات التنفيذية

وتم تكريم اللواء محمد محمود، مستشار المحافظة للشئون الفنية، والعميد مصطفى يوسف، المشرف العام على إدارة المركبات والنقل الميكانيكي، والعميد إسلام غريب، والنقيب وحيد جعفر، والعاملين بالإدارة.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود المتميزة التي تبذلها إدارة المركبات والنقل الميكانيكي في تحسين منظومة العمل الإداري، وتعزيز قدرة المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال: "نحن نعمل على تعزيز جهودنا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وهذا التكريم يمثل دليلاً على أهمية العمل الجماعي والتفاني في أداء الواجب".

يذكر أن التكريم يأتي في إطار جهود المحافظة لتشجيع كوادر العمل الإداري على التقدم و النهوض بمستوى العمل بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدفع العاملين إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني في عملهم.