قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوالي: لن نسمح بعودة الإشغالات مرة أخرى بضواحى بورسعيد

ضواحى بورسعيد يواصل مواجهة الإشغالات
ضواحى بورسعيد يواصل مواجهة الإشغالات
محمد الغزاوى

أكد فوزى الوالي رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد ، على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة مستمرة للحفاظ على ما تحقق.

ووجه رئيس ضواحى بورسعيد، بوردیات لمتابعة الإشغالات متواصلة على مدار اليوم لضبط الشارع بالضواحي، حفاظًا على نتائج الحملات وعدم عودة المخالفات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، تواصل حملات رفع الإشغالات بالضواحى أعمالها بشكل منتظم ومكثف، إلى جانب المتابعة المستمرة للحفاظ على الانضباط العام بالشوارع ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققتها الحملات السابقة وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين بالضواحى .
 

وبناءً على تعليمات مشددة من فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، تم الدفع بوردیات متتالية من إدارة الإشغالات على مدار اليوم لمتابعة الشوارع الحيوية، وعلى رأسها شارع العبور وشارع المشير طنطاوى  ومحيط المدينة الرياضية ، وذلك للتأكد من خلوها تمامًا من أي إشغالات، مع المتابعة الدائمة منه لضمان الالتزام، واستعادة المظهر الحضارى.
 

حملات صباحية و مسائية بضواحي بورسعيد 

وأكد الوالي، أن إعادة الانضباط لشوارع الضواحي مهمة أساسية، وقادرون على تنفيذها بكل حزم، مشددًا على أن المتابعة المستمرة هي الضمان الحقيقي لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل اللائق  للشوارع. 

وفي هذا السياق، واصلت الوردية المسائية لإدارة الإشغالات أعمال المتابعة الميدانية، حيث تم تسليم الوردية المسائية بعد إزالة كافة الاشغالات بإمتداد شارع العبور من فروشات الخضار والفاكهة وعربات يد وشماسي وتند واقفاص، وذلك لاستمرار الجاهزية الكاملة للتدخل الفوري حال رصد أي مخالفة. 

يأتي ذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة، المدرجة ضمن رؤية مصر، وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يحقق بيئة حضارية آمنة ومنضبطة تليق بأهالي حي الضواحي.

بورسعيد حى الضواحي محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

صلاح علوى

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

كي فان

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد