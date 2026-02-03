الوالي: لن نسمح بعودة الإشغالات مرة أخرى بضواحى بورسعيد

أكد فوزى الوالي رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد ، على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة مستمرة للحفاظ على ما تحقق.

ووجه رئيس ضواحى بورسعيد، بوردیات لمتابعة الإشغالات متواصلة على مدار اليوم لضبط الشارع بالضواحي، حفاظًا على نتائج الحملات وعدم عودة المخالفات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، تواصل حملات رفع الإشغالات بالضواحى أعمالها بشكل منتظم ومكثف، إلى جانب المتابعة المستمرة للحفاظ على الانضباط العام بالشوارع ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققتها الحملات السابقة وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين بالضواحى .



وبناءً على تعليمات مشددة من فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، تم الدفع بوردیات متتالية من إدارة الإشغالات على مدار اليوم لمتابعة الشوارع الحيوية، وعلى رأسها شارع العبور وشارع المشير طنطاوى ومحيط المدينة الرياضية ، وذلك للتأكد من خلوها تمامًا من أي إشغالات، مع المتابعة الدائمة منه لضمان الالتزام، واستعادة المظهر الحضارى.



حملات صباحية و مسائية بضواحي بورسعيد

وأكد الوالي، أن إعادة الانضباط لشوارع الضواحي مهمة أساسية، وقادرون على تنفيذها بكل حزم، مشددًا على أن المتابعة المستمرة هي الضمان الحقيقي لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل اللائق للشوارع.

وفي هذا السياق، واصلت الوردية المسائية لإدارة الإشغالات أعمال المتابعة الميدانية، حيث تم تسليم الوردية المسائية بعد إزالة كافة الاشغالات بإمتداد شارع العبور من فروشات الخضار والفاكهة وعربات يد وشماسي وتند واقفاص، وذلك لاستمرار الجاهزية الكاملة للتدخل الفوري حال رصد أي مخالفة.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة، المدرجة ضمن رؤية مصر، وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يحقق بيئة حضارية آمنة ومنضبطة تليق بأهالي حي الضواحي.