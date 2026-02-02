شارك المتسابقون الأجانب المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في جولة سياحية داخل المحافظة، رافقهم خلالها المنظمون من شباب المسابقة، وشملت الجولة جبال الملح بمدينة بورفؤاد، ومعدية الركاب، وحديقة فريال، حيث جاءت في إطار التعريف بالمقاصد السياحية والتراثية لبورسعيد، وإبراز ما تتمتع به من طبيعة خاصة وتاريخ عريق، وسط أجواء ودية وإنسانية مبهجة.

وأبدى المتسابقون إعجابهم الكبير بمعالم بورسعيد، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل المواقع التي شملتها الجولة، مؤكدين أنهم سينقلون تجربتهم وما شاهدوه من جمال المدينة وحفاوة الاستقبال إلى بلدانهم، للتعريف ببورسعيد كمدينة تجمع بين الأصالة والانفتاح والتسامح.





متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة

وشهدت معدية الركاب لحظات روحانية مؤثرة، حيث أنشد المتسابقون المدائح النبوية، وتلوا آيات من القرآن الكريم، وسط تفاعل واسع من الأهالي وركاب المعدية، في مشهد عفوي اتسم بالبهجة والفرح، وأسهم في خلق حالة من التقارب الإنساني والثقافي، وحقق رواجًا سياحيًا ملحوظًا للمدينة.

وتحمل المسابقة في نسختها الدولية التاسعة اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم وإشراف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي، ويشارك فيها 42 متسابقًا من 32 دولة، ومن المقرر أن يشهد اليوم حفل الختام وإعلان أسماء الفائزين، خلال احتفالية كبرى تقام بحضور القيادات التنفيذية والدينية، وجموع من محبي التلاوة والابتهال من داخل مصر وخارجها.