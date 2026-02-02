قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم بورسعيد : جولات ميدانية لتحقيق أعلى معدلات الانضباط بمدارس المحافظة

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بالمتابعة
محمد الغزاوى

عقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، اجتماعًا مع ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وأعضاء الإدارة، ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية، بحضور  الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على اهتمامه البالغ بالدور الحيوي لإدارة المتابعة وتقويم الأداء في دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين السياسات التعليمية والتطبيق الفعلي داخل المدارس، ودورها الفعال في متابعة انتظام سير العملية التعليمية، ورصد الأداء المهني والإداري، وقياس مستوى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

بدوي يجتمع بمدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ورؤساء الأقسام بإدارات بورسعيد التعليمية

وأشار محمود بدوي إلى أن مهام الإدارة لا تقتصر على المتابعة فقط، بل تمتد إلى تقويم الأداء وتصحيح المسار، وتحديد أوجه القصور، واقتراح الحلول العملية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التطبيق الحاسم للقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة، وخاصة ما يتعلق بانضباط والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المدرسي يعد حجر الزاوية لضمان استقرار العملية التعليمية وتهيئة مناخ تربوي آمن ومحفز.

وفي نفس السياق، أشار وكيل الوزارة إلى ما أكده اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، خلال اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية مساء أمس، من حرصه على المتابعة الشخصية لانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستقدم كامل الدعم اللازم لإظهار تعليم بورسعيد بالشكل اللائق والمشرف، وبما يحقق تطلعات القيادات التنفيذية.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين إدارة المتابعة وتقويم الأداء والإدارات التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ جولات ميدانية مستمرة، بما يضمن المتابعة الدقيقة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء داخل مدارس المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

