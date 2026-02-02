تعليم بورسعيد : جولات ميدانية لتحقيق أعلى معدلات الانضباط بمدارس المحافظة

عقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، اجتماعًا مع ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وأعضاء الإدارة، ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية، بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على اهتمامه البالغ بالدور الحيوي لإدارة المتابعة وتقويم الأداء في دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين السياسات التعليمية والتطبيق الفعلي داخل المدارس، ودورها الفعال في متابعة انتظام سير العملية التعليمية، ورصد الأداء المهني والإداري، وقياس مستوى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأشار محمود بدوي إلى أن مهام الإدارة لا تقتصر على المتابعة فقط، بل تمتد إلى تقويم الأداء وتصحيح المسار، وتحديد أوجه القصور، واقتراح الحلول العملية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التطبيق الحاسم للقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة، وخاصة ما يتعلق بانضباط والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المدرسي يعد حجر الزاوية لضمان استقرار العملية التعليمية وتهيئة مناخ تربوي آمن ومحفز.

وفي نفس السياق، أشار وكيل الوزارة إلى ما أكده اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، خلال اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية مساء أمس، من حرصه على المتابعة الشخصية لانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستقدم كامل الدعم اللازم لإظهار تعليم بورسعيد بالشكل اللائق والمشرف، وبما يحقق تطلعات القيادات التنفيذية.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين إدارة المتابعة وتقويم الأداء والإدارات التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ جولات ميدانية مستمرة، بما يضمن المتابعة الدقيقة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء داخل مدارس المحافظة.