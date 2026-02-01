بنسبة نجاح 74.3%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول

اعتمد اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 74.2٪.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد و الحسيني راغب مدير عام التعليم العام وعدد من قيادات بورسعيد التعليمية

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.3%

كان ١٤١٨١ طالبًا أدوا امتحان الشهادة الإعدادية فى بورسعيد من خلال ٥٩ لجنة موزعين على إدارات محافظة بورسعيد التعليمية.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية ، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

كان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اعتمد العام الدراسي المنقضي نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 .

وبلغت نسبة النجاح 74,5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالبا وطالبة.

وللتعرف على نتيجتك اضغط هنا نتيجة إعدادية بورسعيد .