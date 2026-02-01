خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو، أن قرار توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران كان قائمًا بالفعل وجاء نتيجة تخطيط واستراتيجية عسكرية واضحة لدى واشنطن، مشيرًا إلى أن تنفيذ الضربة كان على وشك الحدوث قبل تدخل تركيا كوسيط لاحتواء التصعيد.

تأجيل تنفيذ الضربة

أوضح سيد غنيم، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم الدور التركي ويتعامل مع أنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان بمعاملة خاصة نسبيًا، وهو ما ساهم في تأجيل تنفيذ الضربة، لافتًا إلى أن التأجيل مرتبط بتوقيت التنفيذ وليس بإلغاء القرار.

تغيير النظام الإيراني

ونوه سيد غنيم، بأن إلغاء الضربة لا يكون إلا إذا تحقق الهدف الاستراتيجي الأمريكي، مؤكدًا أن الوساطة الحالية تهدف إلى تهدئة الأوضاع ودفع إيران إلى الخضوع للشروط الأمريكية، مشددًا على أن الولايات المتحدة لم تضع تغيير النظام الإيراني شرطًا أساسيًا لوقف الضربة، على عكس إسرائيل التي تضغط بقوة من أجل توجيه ضربة عسكرية لإيران بهدف إسقاط النظام الإيراني.