مفاجأة: إسرائيل هي من تراجعت في حرب الـ12 يوما ضد إيران

فجرت المحللة السياسية جينجر تشابمان، مفاجأة بأن إسرائيل هي من تراجعت في حرب الـ12 يوما ضد إيران.

وقالت المحللة السياسية جينجر تشابمان، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حرب ال12 يوما بين إسرائيل وإيران، تم إنهاؤها لأن إسرائيل طلبت من ترامب إنهاء هذه الحرب لأن أنظمة الدفاع الجوي كانت تنفذ منهم.

كما أنه في أثناء هذه الحرب استهلكت الولايات المتحدة الأمريكية 25% من منظومات الدفاع الصاروخية لذا فهم لا يستطيعوا استكمال الدفاع عن إسرائيل وتحصينها.

وخطط ترامب لضرب إيران باستخدام المحتجين لشل حركة النظام الإيراني وهذا لم ينجح لأن إيران احتوت الاحتجاجات وهذا أفسد خطة ترامب.

احتمالية الضربة العسكرية

وأكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن كل الشواهد تؤدي إلى أن هناك ضــ ربة عسكرية أمريكية لإيــ ران، مضيفا أن الوضع في منطقة الخليج العربي يميل لضربة عسكرية، خصوصا وان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلها سابقا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إن الحشد العسكري الضخم بالقرب من إيران يؤيد فكرة وجود ضربة عسكرية، مستدركا أن الشروط التي وضعت للتفاوض صعبة وعصية الامر الذي يصب في احتمالية الضربة العسكرية.

وأشار اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن الخليج العربي قد يغلق ودولا كثيرة تسعى لمنع هذه الحرب ومنها مصر.