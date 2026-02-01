إيران .. السيطرة على حريق جديد في بندر عباس

أفاد محمد أمين لياقت، رئيس إدارة الإطفاء في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، بأن فرق الإطفاء تدخلت عصر اليوم بعد تلقي بلاغ عن حريق في منطقة نِياش بالمدينة.



أوضح أن الوحدات العملياتية انتقلت فورا إلى موقع الحريق، وباشرت عمليات الإخماد على الفور وبفضل الإجراءات السريعة والمتكاملة، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.



أكد المسئول الإيراني أن الحادث "يعد حريقا عاديا تماما"، ولم تقع أي أحداث استثنائية، داعيا المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام المعادية".

وقع انفجار في مبنى سكني بمدينة بندر عباس، أمس السبت، أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وإصابة 14 شخصا، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الإطفاء في بندر عباس، للوكالة أن "السبب الأولي" لانفجار المبنى الواقع في شارع المعلم في المدينة كان "تسربا للغاز".



وعقب الانفجار، سارعت فرق الإغاثة والدفاع المدني إلى القيام بعمليات البحث والإنقاذ، وفحص الأنقاض، وفقا للتلفزيون الإيراني.