فنلندا تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول سعادة في العالم للسنة التاسعة

احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر الدول سعادة في العالم للسنة التاسعة على التوالي، وفقا لأحدث تقرير عالمي عن السعادة حيث تواصل الدول الاسكندنافية هيمنتها على المراكز الأولى.



ويضع التقرير، الذي تدعمه الأمم المتحدة ويقوم بإعداده باحثون في جامعة أكسفورد، أيسلندا في المرتبة الثانية والدانمارك في المرتبة الثالثة، حسبما نشرت صحيفة /هلسنكي تايمز/ الفنلندية اليوم الخميس.

بينما صعدت كوستاريكا إلى المرتبة الرابعة، مسجلة بذلك أعلى مرتبة لها حتى الآن واحتلت السويد المرتبة الخامسة والنرويج المرتبة السادسة، مما يعني أن جميع الدول الاسكندنافية تظهر ضمن المراكز العشرة الأولى.

ويستخدم التقرير متوسطا لردود ثلاث سنوات لقياس الرضا عن الحياة.

كما يأخذ في الاعتبار عوامل مثل الدخل الفردي ومتوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي ومستويات الفساد وغير ذلك من العوامل.