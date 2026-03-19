عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل موعد عيد الفطر 2026 في مصر، وفق الحسابات الفلكية الخاصة بهلال شهر شوال 1447 هجريًا، والتي تحدد موعد نهاية شهر رمضان المبارك، وأول أيام العيد.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447هـ، وسوف يتم تحري رؤية الهلال اليوم مع غروب الشمس.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد، فإن غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

مدة بقاء هلال شوال بعد غروب الشمس

وأشار البيان إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء بعد غروب الشمس يوم الرؤية لفترات متفاوتة، جاءت كالتالي:

في مكة المكرمة: نحو 30 دقيقة.

في القاهرة: نحو 35 دقيقة.

في باقي محافظات مصر: بين 30 و37 دقيقة.

في العواصم والمدن العربية والإسلامية: تتراوح مدة بقاء الهلال بين 10 و44 دقيقة بعد غروب الشمس.

ويعد هذا البقاء كافيًا لإمكانية رؤية الهلال في عدد من المناطق، وفق الحسابات الفلكية، وبشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب والغيوم.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر.. البحوث الفلكية تعلن أول أيام شوال 1447هـ

وبذلك تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1447هـ سيكون 29 يومًا فقط، على أن يكون الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك.

التأكيد النهائي لموعد العيد

ورغم إعلان الموعد فلكيًا، فإن الجهة الرسمية المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر هي دار الإفتاء المصرية، والتي تعتمد على الرؤية الشرعية للهلال بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان.

وفي إطار متصل أعلنت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون يوم الخميس متمماً لشهر رمضان لعام 1447 هـ.