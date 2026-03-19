قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن.
كفتة بالطحينة في الفرن
المقادير:
للكفتة:
• 1 ك لحم مفروم
• 1 بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة
• 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
• 1 ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة بهارات لحم
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا
• 2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم
لصوص الطحينة:
• 1 كوب طحينة
• 1 كوب ماء دافئ
• 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
• 2 فص ثوم مفروم
• ½ ملعقة صغيرة ملح
• رشة كمون
الإضافات:
• 1 بصلة كبيرة شرائح
• 1 طماطم شرائح
• بقدونس للتزيين
الطريقة
1. في بولة نخلط اللحم + البصل + البقدونس + التوابل + البقسماط جيدًا.
2. نشكل الكفتة أصابع أو أقراص ونرصها في صينية فرن.
3. نضيف شرائح البصل والطماطم فوق الكفتة.
4. ندخل الصينية فرن ساخن 200° لمدة 15 دقيقة.
تحضير الطحينة:
1. نخلط الطحينة مع الماء تدريجيًا حتى يصبح القوام كريمي.
2. نضيف الليمون + الثوم + الملح + الكمون ونقلب جيدًا.
3. نخرج الكفتة من الفرن ونصب صوص الطحينة فوقها.
4. نرجعها الفرن مرة أخرى 10–15 دقيقة حتى تتماسك الطحينة وتغلي.