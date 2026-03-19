قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن.

كفتة بالطحينة في الفرن

المقادير:

للكفتة:

• 1 ك لحم مفروم

• 1 بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة

• 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ½ ملعقة صغيرة بهارات لحم

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• 2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

لصوص الطحينة:

• 1 كوب طحينة

• 1 كوب ماء دافئ

• 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

• 2 فص ثوم مفروم

• ½ ملعقة صغيرة ملح

• رشة كمون

الإضافات:

• 1 بصلة كبيرة شرائح

• 1 طماطم شرائح

• بقدونس للتزيين

الطريقة

1. في بولة نخلط اللحم + البصل + البقدونس + التوابل + البقسماط جيدًا.

2. نشكل الكفتة أصابع أو أقراص ونرصها في صينية فرن.

3. نضيف شرائح البصل والطماطم فوق الكفتة.

4. ندخل الصينية فرن ساخن 200° لمدة 15 دقيقة.

تحضير الطحينة:

1. نخلط الطحينة مع الماء تدريجيًا حتى يصبح القوام كريمي.

2. نضيف الليمون + الثوم + الملح + الكمون ونقلب جيدًا.

3. نخرج الكفتة من الفرن ونصب صوص الطحينة فوقها.

4. نرجعها الفرن مرة أخرى 10–15 دقيقة حتى تتماسك الطحينة وتغلي.