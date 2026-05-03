سعر ومواصفات إم جي 1 موديل 2026 في السعودية

تواصل MG توسيع حضورها في السوق السعودي عبر طرازات متنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية عناصر التصميم الداخلي والخارجي، ومنها السيارة إم جي 1 موديل 2026، التي تنتمي إلى العائلة الرياضية.

أبعاد إم جي 1 موديل 2026

تقدم السيارة إم جي 1 موديل 2026 بنسبة طول بلغت 4,581 مم، مع عرض يصل إلى 1,871 مم وارتفاع عند 1,617 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، وتأتي مزودة بعجلات قياس 18 بوصة.

محرك إم جي 1 موديل 2026

تعتمد إم جي 1 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 181 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتحقق السيارة تسارعًا من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.8 ثانية.

أنظمة أمان إم جي 1 موديل 2026

تأتي السيارة إم جي 1 موديل 2026 مزودة بحزمة من تجهيزات السلامة، حيث تشمل وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات.

كما تضم تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وتدعم السيارة أيضًا نظام التحذير عند الخروج عن المسار، مع حساسات خلفية للركن وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

تجهيزات إم جي 1 موديل 2026

تأتي إم جي 1 موديل 2026 بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم تكامل الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم شاشة عدادات رقمية، ويتوفر نظام صوتي يصل إلى 6 سماعات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتشمل التجهيزات الأخرى مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، ونظام قفل مركزي، ونوافذ كهربائية.

سعر إم جي 1 موديل 2026 في السعودية

تقدم إم جي 1 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 82.340 ريال.