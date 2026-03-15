قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
خبير اقتصادي: التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس
رسمياً وخلال ساعات.. صرف مرتبات شهر مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ام جي RX9 موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

يحتوي السوق السعودي على الكثير من طرازات MG الصينية، ومن بينها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، التي استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة، نسبة إلى التنوع والتجهيزات، ومن أبرز هذه الاصدارات في النسخة ام جي RX9 موديل 2026.

محرك ام جي RX9 موديل 2026

تعتمد ام جي RX9 موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو سعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، وتصل قوة المحرك إلى 235 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران 392 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات، ونظام الدفع الأمامي.

مقصورة وتجهيزات ام جي RX9 موديل 2026

تأتي ام جي RX9 موديل 2026 مزودة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.3 بوصة، وتدعم الاتصال عبر البلوتوث إلى جانب التوافق مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة رقمية لعرض بيانات العدادات بنفس القياس، وتعمل منظومة الصوت عبر 8 سماعات موزعة داخل المقصورة. 

زودت ام جي RX9 موديل 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ما يتيح التحكم بدرجات الحرارة بشكل مستقل داخل المقصورة، كما تضم السيارة مجموعة من تجهيزات السلامة والراحة، من بينها الوسائد الهوائية للحماية، إضافة إلى حساسات حركة وكاميرا، مع فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني، ومثبت سرعة.

أبعاد ام جي RX9 موديل 2026

تندرج ام جي RX9 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة إلى كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 4983 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1967 ملم مع ارتفاع يبلغ 1786 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2915 ملم، كما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى نحو 1940 كيلوجرام، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 1026 لتر، وبعجلات قياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

سعر ام جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم ام جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من نحو 114,425 ريال سعودي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

ترشيحاتنا

مدحت العدل وطارق نور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

محمد عادل إمام

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد