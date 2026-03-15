سعر ومواصفات ام جي RX9 موديل 2026 في السعودية

يحتوي السوق السعودي على الكثير من طرازات MG الصينية، ومن بينها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، التي استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة، نسبة إلى التنوع والتجهيزات، ومن أبرز هذه الاصدارات في النسخة ام جي RX9 موديل 2026.

محرك ام جي RX9 موديل 2026

تعتمد ام جي RX9 موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو سعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، وتصل قوة المحرك إلى 235 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران 392 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات، ونظام الدفع الأمامي.

مقصورة وتجهيزات ام جي RX9 موديل 2026

تأتي ام جي RX9 موديل 2026 مزودة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.3 بوصة، وتدعم الاتصال عبر البلوتوث إلى جانب التوافق مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة رقمية لعرض بيانات العدادات بنفس القياس، وتعمل منظومة الصوت عبر 8 سماعات موزعة داخل المقصورة.

زودت ام جي RX9 موديل 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ما يتيح التحكم بدرجات الحرارة بشكل مستقل داخل المقصورة، كما تضم السيارة مجموعة من تجهيزات السلامة والراحة، من بينها الوسائد الهوائية للحماية، إضافة إلى حساسات حركة وكاميرا، مع فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني، ومثبت سرعة.

أبعاد ام جي RX9 موديل 2026

تندرج ام جي RX9 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة إلى كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 4983 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1967 ملم مع ارتفاع يبلغ 1786 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2915 ملم، كما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى نحو 1940 كيلوجرام، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 1026 لتر، وبعجلات قياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

سعر ام جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم ام جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من نحو 114,425 ريال سعودي.