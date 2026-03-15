أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2026 في السوق السعودي| صور

أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تواصل لكزس تعزيز حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز Lexus NX 2026، الذي يعد من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة اليابانية ضمن الفئة المتوسطة الفاخرة. 

ويطرح هذا الطراز في السوق السعودي بعدة مستويات من التجهيزات، مع تنوع في أنظمة الدفع بين النسخ التقليدية والنسخ الهجينة، مع أسعار تبدأ من 218 ألف ريال سعودي.

محركات وأداء لكزس NX موديل 2026 

تقدم النسخة الهجينة من لكزس بمحرك يجمع بين محرك بنزين وتقنيات الدفع الكهربائي، وتبلغ قوته الإجمالية نحو 240 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 239 نيوتن متر، مع معدلات استهلاك للوقود تصل إلى نحو 21.5 كيلومتراً لكل لتر.

وتعتمد الفئات الأخرى على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تبلغ 275 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 430 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 13.1 كيلومتراً لكل لتر.

تصميم لكزس NX موديل 2026

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح رياضية وعصرية، حيث زودت بشبكة أمامية كبيرة، وبمصابيح LED حديثة، وعجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة تعزز الطابع الرياضي، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي تتضمن إشارات انعطاف مدمجة، وفتحة سقف.

تجهيزات لكزس NX موديل 2026

يأتي مقعد السائق مزوداً بذاكرة لحفظ إعدادات الجلوس، إضافة إلى خاصية التبريد، بينما يحصل الراكب الأمامي أيضاً على مقعد مزود بميزة التبريد، مع مقود متعدد الوظائف، شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة تدعم أنظمة الاتصال الذكي، بما في ذلك Android Auto وApple CarPlay بشكل لاسلكي، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وتضم سيارة لكزس مجموعة من التقنيات التي تدعم السلامة أثناء القيادة، من بينها نظام رؤية محيطية يوفر صورة بزاوية 360 درجة لمحيط السيارة، نظام متكامل لمساعدة الركن وكاميرا خلفية، وبسبع وسائد هوائية ونظام ثبات إلكتروني يساهم في الحفاظ على توازن السيارة في مختلف ظروف القيادة.

أسعار لكزس NX موديل 2026 في السوق السعودي

تتوفر السيارة بثلاث فئات في السوق السعودي، حيث تأتي فئة NX 350h Hybrid Excellence بسعر يبلغ نحو 230 ألف ريال، أما فئة NX 350 Excellence Plus فتقدم بسعر يقارب 261,855 ريالاً، بينما تقدم فئة NX 350 Elegant بسعر يبدأ من 218,500 ريال.

