بقوة 550 حصانا .. بي إم دبليو تقدم M3 CS الرياضية

بي إم دبليو M3 CS
بي إم دبليو M3 CS
صبري طلبه

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن النسخة الرياضية BMW M3 CS، وهي واحدة من الإصدارات المتطورة ضمن عائلة الفئة الثالثة التي تستهدف عشاق الأداء العالي.

وينتمي هذا الطراز إلى فئة سيارات السيدان الرياضية التي تجمع بين التصميم العملي والقدرات الميكانيكية القوية، حيث تم تطوير السيارة لتقديم تجربة قيادة أكثر ديناميكية مع تحسينات واضحة على مستوى القوة والتسارع.

بي إم دبليو M3 CS

محرك بي إم دبليو M3 CS

تعتمد بي إم دبليو M3 CS على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة ثلاثة لترات، وهو محرك تم تطويره ليقدم مستوى أعلى من الأداء مقارنة بالإصدارات السابقة. 

وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى نحو 550 حصاناً، بزيادة تقارب 40 حصاناً مقارنة بالنسخة التي سبقته، ويولد المحرك عزم دوران يصل إلى 650 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة قوية على الانطلاق والتسارع.

بي إم دبليو M3 CS

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من ZF يتكون من 8 سرعات، ويعمل مع تقنية درايف لوجيك التي تساعد على تحسين استجابة ناقل الحركة وتوفير انتقال سلس بين السرعات.

تسارع وأداء بي إم دبليو M3 CS

تعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي المتطور المعروف باسم M xDrive، وهو نظام يهدف إلى توزيع القوة بين العجلات بطريقة متوازنة لتعزيز الثبات والتحكم أثناء القيادة الرياضية.

بي إم دبليو M3 CS

وبفضل هذه المنظومة المتكاملة تستطيع السيارة بي إم دبليو M3 CS التسارع من وضع السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الرياضية السريعة في قطاع السيدان، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى نحو 302 كيلومتر في الساعة.

تصميم وتجهيزات بي إم دبليو M3 CS

يحمل التصميم الخارجي للسيارة مجموعة من العناصر التي تعزز طابعها الرياضي، حيث تعتمد على مصابيح أمامية حادة الشكل تمنح الواجهة الأمامية مظهراً أكثر جرأة. 

بي إم دبليو M3 CS

كما يبرز الصادم الأمامي بتصميم ديناميكي يساعد على تحسين تدفق الهواء حول السيارة أثناء الحركة، إلى جانب الخطوط الانسيابية، وترتكز السيارة على عجلات رياضية متفاوتة القياس، حيث يبلغ قياس الجنوط الأمامية 19 بوصة بينما تصل الجنوط الخلفية إلى 20 بوصة.

وتضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية حيث تأتي بشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.9 بوصة، متصلة بلوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة.

بي إم دبليو M3 CS

كما زودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات أيضاً زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام تكييف هواء متطور، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

