أفخم ميني فان.. مرسيدس تكشف الستار عن VLE 2028 | صور

صبري طلبه

تواصل مرسيدس توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، حيث كشفت الشركة عن طرازها الجديد VLE 2028 الذي يمثل جيلًا مختلفًا من سيارات الميني فان الفاخرة. 

أبعاد وتصميم مرسيدس VLE

تعتمد مرسيدس VLE 2028 على هيكل كبير يركز على توفير مساحة داخلية واسعة، حيث يبلغ طول السيارة نحو 5,309 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,999 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,943 مم. 

 مرسيدس VLE

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,342 مم، وهو ما ينعكس على اتساع المقصورة الداخلية والتي تتسم بالفخامة، ويبرز التصميم الخارجي للسيارة من خلال الواجهة الأمامية التي تتوسطها علامة مرسيدس، إلى جانب مصابيح أمامية حادة الشكل تمنح السيارة مظهرًا عصريًا.

كما تعتمد السيارة على مقابض أبواب مخفية تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تصميم السيارات الكهربائية، وتأتي الأبواب الجانبية بنظام انزلاقي يعمل كهربائيًا لتسهيل دخول الركاب وخروجهم، وتتوفر السيارة بعجلات كبيرة يتراوح قياسها بين 19 و22 بوصة.

 مرسيدس VLE

منظومة كهربائية بمدى قيادة طويل

تعتمد النسخة الأساسية من مرسيدس VLE 2028 على محرك كهربائي مثبت في المحور الأمامي يولد قوة تبلغ 276 حصانًا، بمدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وهو ما يضع السيارة ضمن فئة المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل.

وتعتمد السيارة على بطارية من نوع NMC بسعة تصل إلى 115 كيلوواط ساعة، وهي بطارية مصممة لتحقيق توازن بين الأداء وسعة التخزين، وفي إطار توسيع الخيارات، تعتزم مرسيدس طرح نسخة أخرى تحمل اسم VLE 400 4MATIC.

 مرسيدس VLE

وستعتمد تلك النسخة على محركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي، وتصل القوة الإجمالية في هذه النسخة إلى نحو 415 حصانًا، ما يسمح للسيارة بالتسارع من حالة السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6.4 ثانية، وهو رقم يعكس قدرات أداء جيدة لسيارة ميني فان كهربائية.

مقصورة وتجهيزات مرسيدس VLE

تضم مقصورة مرسيدس VLE 2028 مجموعة من الشاشات الرقمية، ومن أبرز التجهيزات شاشة بانورامية ضخمة قياس 31.3 بوصة تنخفض من سقف المقصورة وتدعم عرض المحتوى بدقة 8K.

 مرسيدس VLE

كما زُودت السيارة بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وتضم السيارة أيضًا شاشة معلومات وترفيه رئيسية قياس 14 بوصة يمكن من خلالها التحكم في العديد من وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة تعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة أمام السائق بشكل واضح.

 مرسيدس VLE

وتأتي المقاعد بنظام تحكم كهربائي يتيح تعديل وضعية الجلوس، بما يتناسب مع احتياجات الركاب خلال الرحلات الطويلة، كما تتضمن المقصورة نظام إضاءة داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما زُودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

مرسيدس VLE مرسيدس VLE 2028 مرسيدس VLE الجديدة سيارة مرسيدس VLE السيارة مرسيدس VLE مواصفات مرسيدس VLE

