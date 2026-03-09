قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ
سعودي يشيد بأخلاق مصري في المملكة بعد ضياع هاتفه: رفض المكافأة
ارتفاع أسعار الذهب الآن.. 30 جنيها لعيار 21
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس في المقدمة.. راسل يتوج بلقب فورمولا-1 في استراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
صبري طلبه

شهد سباق جائزة أستراليا الكبرى أحد أبرز مشاهد المنافسة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما نجح فريق مرسيدس في فرض حضوره على مجريات السباق وتحقيق نتيجة مزدوجة لافتة.

وجاء الانتصار في سباق اتسم بالصراع التكتيكي بين الفرق الكبرى، حيث لعبت القرارات الاستراتيجية دورًا حاسمًا في تحديد ترتيب المراكز الأولى مع نهاية السباق.

فورمولا 1

راسل يحسم السباق لصالح مرسيدس

تمكن السائق البريطاني جورج راسل من تحقيق الفوز في سباق Australian Grand Prix  ضمن منافسات فورمولا 1، بعد أداء ثابت وإدارة جيدة لمجريات السباق.

واستفاد راسل من قرارات فريقه التكتيكية في اللحظات الحاسمة ليحافظ على موقعه في الصدارة حتى خط النهاية، هذا الانتصار منح فريق Mercedes-AMG Petronas Formula One Team دفعة قوية في بداية الموسم، خصوصًا أنه جاء في سباق شهد تنافسًا قويًا بين عدة سائقين على المراكز الأولى.

ثنائية مرسيدس تعيد الفريق إلى الواجهة

لم يقتصر نجاح الفريق الألماني على الفوز بالمركز الأول، إذ حل زميل راسل في الفريق الإيطالي الشاب Kimi Antonelli في المركز الثاني، ليضمن مرسيدس أول مركزين في السباق. 

وتمثل هذه النتيجة الثنائية عودة لافتة للفريق إلى الواجهة، حيث تعد المرة الحادية والستين التي يحقق فيها الفريق هذا الإنجاز في تاريخ مشاركاته في البطولة.

كما أن هذه النتيجة تعد الأولى للفريق منذ سباق Las Vegas Grand Prix عام 2024، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الفني والتكتيكي للفريق.

صراع مبكر على الصدارة بين راسل ولوكلير

في المراحل الأولى من السباق، برزت مواجهة مباشرة على الصدارة بين راسل وسائق فيراريCharles Leclerc ، حيث تبادل السائقان مراكز المقدمة أكثر من مرة في مشهد عكس شدة المنافسة. 

واستمر الصراع بينهما حتى اللفة الثانية عشرة، حين اضطر المنظمون إلى تفعيل نظام السيارة الافتراضية للأمان بعد توقف سيارة فريق رد بول التي كان يقودها السائق Isack Hadjar على جانب الحلبة، وهو ما أدى إلى إبطاء وتيرة السباق مؤقتًا.

واستغل فريق مرسيدس هذه اللحظة الحاسمة بشكل سريع، حيث قرر إدخال سيارتيه إلى منطقة الصيانة خلال فترة السيارة الافتراضية للأمان، سمح هذا القرار للفريق بتقليل الخسارة الزمنية مقارنة بالظروف العادية، خاصة أن باقي السائقين كانوا يسيرون بسرعة أقل على الحلبة.

وفي المقابل، لم يتخذ فريق Scuderia Ferrari القرار نفسه في التوقيت ذاته، وهو ما كلف سائقه لوكلير وقتًا ثمينًا كان يمكن أن يحافظ به على فرص المنافسة على الفوز.

وأنهى لوكلير السباق في المركز الثالث، ليصعد مجددًا إلى منصة التتويج مع فريق فيراري لأول مرة منذ سباق المكسيك في الموسم الماضي، ورغم هذه النتيجة، بدا السائق البالغ من العمر 28 عامًا غير راضٍ بشكل كامل، إذ شعر أن فرصة الفوز كانت ممكنة لولا التأخر في اتخاذ القرار أثناء فترة السيارة الافتراضية للأمان.

هاميلتون يقترب من منصة التتويج

وجاء السائق البريطاني Lewis Hamilton، زميل لوكلير في فيراري، في المركز الرابع بعد سباق شهد منافسة قوية على المراكز المتقدمة، ورغم أنه لم يتمكن من الصعود إلى منصة التتويج، فإن أداءه حافظ على وجود سيارتي فيراري في دائرة المنافسة خلال معظم مراحل السباق.

جائزة أستراليا الكبرى سباق جائزة أستراليا الكبرى بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 فورمولا 1 سباق فورمولا 1 سباقات فورمولا 1 سباقات فورمولا 12026 أخبار فورمولا 1

